La Argentina recibió una de las mejores señales económicas del año por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según las últimas proyecciones oficiales, el país será en 2026 una de las economías de mayor crecimiento dentro del G20, un dato clave para el Gobierno de Javier Milei y para el rumbo económico que busca consolidar.

De acuerdo con el organismo internacional, la economía argentina crecerá 4% en 2026, una cifra que la ubica en el cuarto lugar del ranking del G20, solo por detrás de India, Indonesia y China, y por encima de la mayoría de las economías avanzadas.

¿Cuál es la proyección del FMI para la economía argentina en 2026?

En su último informe de perspectivas económicas, el FMI estimó que la Argentina tendrá un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026. Esta proyección supera ampliamente el promedio mundial, que el organismo calcula en 3,1% para el mismo período.

Además, el Fondo anticipó que el país mantendría ese ritmo de expansión también en 2027, lo que refuerza la expectativa de una recuperación sostenida tras años de estancamiento económico.

¿Por qué este dato es clave para el Gobierno de Javier Milei?

El crecimiento proyectado por el FMI es uno de los indicadores más relevantes que sigue el Gobierno nacional, ya que respalda el programa económico en marcha y fortalece la posición argentina frente a los mercados internacionales.

Un mayor crecimiento implica mejores perspectivas para la inversión, el empleo y la recaudación, además de mejorar la imagen del país en los organismos multilaterales de crédito.

¿Qué lugar ocupa Argentina en el ranking de crecimiento del G20?

Dentro del G20, que reúne a las principales economías del mundo y representa cerca del 85% del producto global, la Argentina se ubica cuarta en crecimiento proyectado para 2026.

El ranking lo encabeza India, con una expansión estimada del 6,2%, seguida por Indonesia (4,9%) y China (4,2%). La Argentina aparece luego con un 4%, en línea con Arabia Saudita.

¿Por qué los países emergentes lideran el crecimiento mundial?

El FMI señaló que el impulso del crecimiento global en 2026 estará concentrado principalmente en los mercados emergentes, que muestran mejores perspectivas que las economías avanzadas.

Factores como una menor presión inflacionaria a nivel global, políticas monetarias más flexibles y una mayor demanda interna explican por qué países como la Argentina se destacan frente a Estados Unidos, la Unión Europea o Canadá, cuyas proyecciones se mantienen por debajo del promedio mundial.

¿Cómo se compara Argentina con otras economías de la región?

Según el informe, la Argentina crecerá más que las principales economías de América Latina. En el caso de Brasil, el FMI proyecta una expansión del 1,6% en 2026, mientras que México crecería 1,5%.

Este desempeño posiciona al país como uno de los motores de crecimiento regional, con una tasa de expansión superior tanto al promedio latinoamericano como al global.

FMI

¿Qué anticipa el FMI para 2027?

En el Panorama Económico Mundial (WEO), el FMI también proyectó que la economía argentina volverá a crecer 4% en 2027, manteniéndose por encima del crecimiento global estimado para ese año.

En el ranking ampliado de las 30 economías más grandes del mundo, la Argentina se ubica en el puesto 11 en términos de crecimiento, consolidando una posición destacada a nivel internacional.