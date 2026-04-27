En línea con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó sus proyecciones de crecimiento para la región en 2026 y para Argentina. Entre las razones, el organismo regional advirtió sobre un escenario internacional más complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, condiciones financieras más restrictivas y presiones inflacionarias globales. Para CEPAL, América Latina y el Caribe crecerán en promedio un 2,2% el próximo año, por debajo del 2,3% previsto en diciembre de 2025. “Este resultado refleja un entorno externo más complejo que el anticipado”, señaló la entidad. Para Argentina se redujo en 0,5 puntos porcentuales la proyección de crecimiento, desde el 3,8% estimado en diciembre al 3,3% actual. Noticia en desarrollo...