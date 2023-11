Si gana Milei, empresarios esperan que prime el pragmatismo en la relación con China y Brasil

Sin demasiadas precisiones sobre política exterior, los empresarios esperan que prime el pragmatismo en las relaciones con Brasil y China en caso de que Javier Milei sea electo presidente, a pesar de las declaraciones del candidato que tensan los vínculos con los dos principales socios comerciales del país.

Esto es lo que le relataron a El Cronista ejecutivos de distintos sectores económicos y productivos, más preocupados hoy por la coyuntura urgente que por la política exterior y sus efectos en las relaciones comerciales.

El martes, en una entrevista con Jaime Bayly, Milei reflotó su pelea con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y volvió a asociar esa disputa con la conducción de los Estados. Calificó a Lula de "comunista" y asintió cuando su entrevistador agregó que el mandatario es "un gran corrupto". "No me reuniría con Lula" de jefe de Estado a jefe de Estado, afirmó.

Comercio y Estado, asunto separado

Milei consideró que "los medios han generado muchas mentiras" sobre sus posicionamientos de política exterior. E insistió en que "en el mundo del libre comercio (...), los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana". Es la misma tónica que fijó para los vínculos con China, que reduciría al mundo privado.

Javier Milei, en una entrevista con Jaime Bayly.

Esos vínculos comerciales, que para Milei son entre privados, tienen como trasfondo la relación entre Estados, que firman acuerdos comerciales o ponen o sacan barreras arancelarias o fitosanitarias, entre otras.

La eventual canciller del libertario, Diana Mondino, matizó los dichos del candidato a presidente y dijo que, con Brasil, habrá "una relación entre países y no entre presidentes". Sin embargo, reforzó: "No vamos a tener relación con el Estado de China", países que ganó dominancia en el balance cambiario por el swap de monedas.

Pragmatismo

Los empresarios, sin embargo, esperan que se despeje la hojarasca. Gustavo Idígoras, presidente de la estratégica cámara de cerealeros Ciara-Cec, afirmó: "No vemos que fuese viable una política exterior sin relaciones entre gobiernos con Brasil, que es el socio estratégico, y China, que es una potencia".

Idígoras agregó: "Argentina debe abrir mercados, negociar bajas de aranceles, eliminar subsidios distorsivos a productos agroalimentarios en Europa, Estados Unidos, Corea y Japón, y todo eso vía Mercosur. Por eso creemos que el debate electoral no va a transcribirse en una política exterior".

En off the record, esa expectativa se replicó en otros sectores. En la industrias automotriz y autopartista, donde el vínculo con Brasil es determinante, esperan a que haya definiciones después del balotaje.

De todos modos, los empresarios están más preocupados por la coyuntura inmediata: el acceso a dólares para pagar importaciones o el peligro de frenar la planta. Es lo que transmitieron en distintas industrias a interlocutores tanto de Sergio Massa como de Javier Milei.

Quien mostró una postura particular fue Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

"No me corresponde a mí hacer una exégesis de las palabras del candidato Javier Milei. Digo esto porque hay diversas interpretaciones respecto a la posición de su fuerza política sobre los vínculos comerciales con China y Brasil, y no está en mí determinar cuál es la más fiel a la realidad. Lo que sí puedo señalar es que desde la CAC sostenemos que las relaciones económicas deben tener un enfoque pragmático", sostuvo.

El vínculo con Brasil

"Brasil es un socio estratégico clave, prioritario y primordial", dijo Martín Kalos, director de Epyca. "Le exportamos la quinta parte de todo lo que le vendemos al mundo. Pero lo que le vendemos, para Brasil, representa un 4% de lo que compra en el mundo; desde ese aspecto, es un vínculo que nos importa más que a Brasil", agregó.

"No hay ningún impacto positivo en cortar vínculos con China ni con Brasil", añadió el economista. "No lo hace ningún país del mundo, ni siquiera las potencias. Seríamos un paria que se aísla del mundo solo por el fundamentalismo ideológico de un presidente de turno", advirtió.