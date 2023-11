Diana Mondino está convencida que el cambio que necesita la Argentina sólo se sustentará con "un gobierno moderno y liberal". Desde esta óptica quien será la eventual canciller de Javier Milei si gana las elecciones plantó cambios profundos en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores , una redefinición en el modelo actual del comercio exterior, cambios profundos para el Mercosur y una nueva relación con el FMI.

"Argentina puede ser un actor responsable. Una democracia liberal que respete nuestra democracia que respete nuestra Constitución. Esa es la clave para salir adelante en la Argentina", expresó ayer Mondino en un conversatorio en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) ante un grupo de periodistas entre los que estaba El Cronista.

Nuevas reglas

Mondino habló de "nuevas reglas de juego" para la economía liberal que se proyecta Milei en el caso de que gane el balotaje del 19 de noviembre. A lo largo de la reunión en el CARI que preside Francisco de Santibañes la "canciller" La Libertad Avanza habló de todo. Aceptó preguntas de todo tipo y se extendió en detalles sobre los siguientes ejes temáticos:

Eliminación del SIRA y otras retenciones. Mondino expresó que la decisión de Milei será eliminar el actual Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y otros esquemas de retenciones en el comercio exterior en un "proceso paulatino" que llevará varios meses. "No es difícil que se entienda, pero como durante décadas nos arreglamos a pesar de que hay impuestos o que se siguen cobrando impuestos como el SIRA que es un sistema corrupto todo está naturalizado", dijo.

A la vez, Mondino dijo que "vamos a eliminar todas las restricciones en comercio pero sabemos que eso no se puede hacer de un día para el otro. Hoy son consientes de que hay reservas negativas y que en este gobierno se usó plata de los argentinos. Esta reforma que planteamos forma parte de un gobierno liberal y moderno".

Reforma en Comercio Exterior. Como economista y especialista en relaciones exteriores, Mondino propuso trasladar a la Cancillería toda la Secretaría de Comercio que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Economía y jerarquizar el área económica de las relaciones exteriores. Es una suerte de modelo reciclado de lo que durante el gobierno de Carlos Menem había impuesto Domingo Cavallo en los años 90. "Hay que eliminar cosas raras que hay en la economía. No queremos que Comercio Exterior sólo sea un organismo de control, sino que sea organismo que fomente el comercio", remarcó.

Control Parlamentario. La eventual canciller de Milei también sostuvo que las relaciones exteriores en un nuevo gobierno de La Libertad Avanza deberían estar monitoreado por el Congreso que "tiene obligación de participar en pautas de las relaciones exteriores". Así, Mondino dijo que "hemos impuesto un sistema tan presidencialista que olvidamos las funciones del Congreso". Subrayó de esta forma que hay acuerdos con China o con otros países que el kirchnerismo hizo "bajo un manto de sospecha y secretismo que hay que desterrar" con intervención parlamentaria.

Dolarización agiornada. Mondino habló de la posibilidad concreta de que la Argentina de Milei eventualmente camine hacia la dolarización. "Nada impide a los países a negociar en la moneda que quieran. Si no se hace es porque no se quiere. La gente elegirá la forma en que quiera comerciar", dijo. Ante una pregunta de El Cronista sobre la dolarización Mondino fue tajante: "Habrá libertad de la moneda. No debemos pedir permiso a Estados unidos para avanzar con la dolarización. Es parte de nuestro derecho a ahorrar en una moneda determinada. No hace falta un acuerdo con Estados Unidos para avanzar en este sentido".

Acuerdo con los BRICS. La economista de La Libertad avanza también desechó de plano la idea de que la Argentina se sume a los BRICS (Brasil, India, Rusia, China y Sudafrica). "Hoy no hay nada que favorezca a la Argentina para comerciar con estos países. Es sólo una asociación de países, pero desde el punto de vista comercial no aportan nada. No queremos tomar más deuda al sumarnos al Banco de Desarrollo los BRICS".

Relación con el FMI. Para la eventual canciller de Milei la relación con el FMI va a cambiar, pero fue firme en cuanto a los acuerdos ya asumidos. "Al FMI hay que pagarle y hay que tratar de respetar el acuerdo (que firmó este gobierno). Los contratos hay que cumplirlos salvo que haya algo delictivo en esos", aclaró.

Mercosur. Para Mondino se deberá "modernizar el tratado del Mercosur". Para esto, la economista de Milei dijo que "es indispensable liberar de trabas que hay actualmente. Deberíamos tener una relación de cooperación y no de competencia". Así, Mondino propuso reformular el actual arancel externo común en el bloque. "La estructura productiva de los cuatros países se modificó pero la estructura legal del Mercosur no se modificó", dijo.

Relación con Brasil. En línea con los que dijo Milei en estos días de que no trabajará con Lula Da Silva a quien considera "comunista y corrupto", Mondino planteó la necesidad de establecer una relación con Brasil "entre países y no de presidentes". Recordó que durante el mandato de Jair Bolsonaro no hubo relaciones entre sí en el comercio bilateral. "Los presidentes no pueden modificar las relaciones con un país. El gobierno de Milei no se plantea relaciones interpersonales. No podemos depender siempre de quienes somos amigos. Basta de hacer negocios con amigos".

China. La relación con China no se planifica cortarse en un eventual gobierno de Milei. Así lo estableció Mondino al hablar de que "no vamos a tener relación con el Estado de China". Es un vínculo similar al que se plantea con Brasil. Sólo que en este caso alertó que "hay un montón de tratados que son secretos que se deberán transparentar". Pero propuso con China una relación entre empresas que "van a tener total libertad" para llevar adelante el comercio.

Islas Malvinas. La economista de La Libertad Avanza también dijo que "la Constitución prevé que las Malvinas son argentinas". Pero dejó aclarado que "los residentes de las islas están alcanzados por nuestra Constitución". Y planteó que hasta tanto no se resuelva el tema de la soberanía se podrá avanzar en otros ejes de acción como la explotación de hidrocarburos o la pesca.

Medio Oriente. Sobre la posición de Milei ante los ataques de Hamas a Israel Mondino dijo que "fuimos muy claros con esto. Se debe incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas, cosa que Massa hasta ahora no hizo desde el gobierno".