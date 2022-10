En medio de un contexto económico muy difícil y con niveles de desempleo elevados en la Argentina, el Gobierno recibió el asesoramiento de la Agencia Federal de Empleo de Alemania para alternativas viables destinadas a erradicar la desocupación y evitar una mayor crisis en el sistema de seguridad social actual.

A lo largo de varias reuniones que mantuvieron la semana pasada con autoridades del Ministerio de Trabajo en medio del desembarco de la flamante ministra Kelly Olmos, el director de Relaciones Internacionales, Alexander Wilhelm, y el asesor especialista en Relaciones Internacionales, Sebastián Merle, ambos de la Agencia Federal de Empleo, plantearon propuestas concretas a la Argentina para seguir lo que llaman "el modelo alemán de empleo".

En la práctica esto implica no sólo el asesoramiento para tomar experiencias del modelo de beneficio social a desempleados que funciona en Alemania con la bolsa nacional de empleo sino también el plan de capacitación a empresas para mantener los niveles de empleabilidad al tope.

"La mejor forma de evitar el desempleo es capacitar a empleados activos para mantener el trabajo. La agencia de empleo ayuda a sustentar a los desempleados con un seguro de desempleo pero también a capacitar a las personas. Y el actor principal es la empresa que debe capacitar a su personal para estar al nivel actual del mercado laboral. Vemos que nuestra principal responsabilidad es evitar el desempleo y en mantener los empleos", dijo Wilhelm a El Cronista al evaluar las reuniones que mantuvo en el Ministerio de Trabajo.



Todo esto forma parte de las relaciones estrechas que el Presidente Alberto Fernández buscó alcanzar en su visita a Alemania en mayo pasado donde se reunió con el canciller Olaf Scholz. En una suerte de continuidad de ese vínculo los representantes de la Agencia Federal de Empleo de Alemania se reunieron con funcionarios de las Secretarías de Seguridad Social y de Empleo del Ministerio de Trabajo a fin de conocer la experiencia de esta agencia en relación a los mecanismos de coordinación entre las políticas de empleo y las políticas de seguridad social.

En las reuniones participaron el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Roberto Sukerman; el secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; el subsecretario de Promoción del Empleo, Esteban Bogani, el director de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, Eduardo Lépore, el embajador de Alemania, Ulrich Sante, y los referentes de la Agencia de Empleo de Alemania.

EL MODELO EN TRES PARTES

La Agencia Federal de Empleo de Alemania está conformada por sindicatos, cámaras empresarias y el consejo administrativo estatal. Y su tarea no está limitada al seguimiento de los programas de desempleo sino que va más allá de esto,

"Hemos mostrado aquí el trabajo cotidiano de la agencia de empleo de Alemania y buscamos exponer nuestro sistema de bolsa de trabajo, el seguimiento a los desempleados y la capacitación a las empresas", detalló Wilhelm. De hecho, la agencia alemana asesora a las personas en situación de desempleo y al mismo tiempo a las empresas para que capaciten a su personal.

El 67% de los seguros de desempleo en Alemania están destinados a personas desempleadas que reciben la ayuda durante 12 meses y buscan empleo permanentemente.

"No nos atreveríamos a dar consejos a la Argentina sino que venimos a presentar aquí al Ministerio de Trabajo los elementos del modelo alemán que se pueden tomar como válidas aquí", detalló el representante de la agencia alemana.

El modelo alemán de empleo contempla al menos tres características:

1- La instrumentación de una bolsa de trabajo que opera en la búsqueda de empleos para aquellas personas que no tienen trabajo. Actualmente la agencia asiste al 75% de las empresas actuales en Alemania que registran vacantes de trabajo. El mismo sistema unifica la demanda de las empresas con la búsqueda de empleos. Se pueden observar también las nuevas tendencias de empleo en el momento.



Allí están registradas todas las empresas y se estima que, de un total de 1,7 millones de puestos vacantes en Alemania, más de 900.000 están inscriptos o registrados en la bolsa de trabajo de la agencia.

El esquema de seguridad social al desempleado funciona durante 12 meses. Hay un seguimiento permanente de las actividades y búsqueda de empleos cada tres meses. Si luego de esos 12 meses no encontró empleo, pasa a recibir un subsidio más extenso aunque no puede recibir esa ayuda si la persona tiene un patrimonio determinado. "No hay clientelismo porque hay un código social que deben cumplir ciertos requisitos en la obtención de los beneficios", dijo Wilhelm.

En la Agencia Federal de Empleo de Alemania están registradas todas las empresas del país. De 1,7 millones de puestos vacantes, más de 900 mil figuran están inscriptos en su bolsa de trabajo

Entre los 2,5 millones de desempleados que hay actualmente en Alemania 1,7 millones son beneficiarios de los planes de empleo desde hace más de 12 meses y se estima que unas 800.000 no reciben el seguro de desempleo más allá de ese período. Es decir que tienen un perfil que les permite encontrar empleo fácilmente. La tasa de desocupación estructural es del 3% en Alemania.



"Argentina y Alemania tienen realidades diferentes en términos económicos y de empleo. Pero nos dimos cuenta que hay beneficios de la agencia de empleo que en Argentina podrían tomar como propios", detalló a El Cronista el referente de la agencia de Empleo de Alemania.

2- El tipo de servicios que se le puede ofrecer a las empresas para capacitar a su personal es muy relevante. Desde la Agencia hay fondos especiales que se les destinan a las empresas para capacitar a su personal. No sólo para las personas que buscan empleo sino las que ya están empleadas. Es una suerte de boucher que reciben para capacitación. Las pymes reciben un financiamiento más alto para la capacitación. En este sentido se les cubre los costos del personal para que logren esa capacitación.



"La capacitación es para formarse en empleos específicos y a la vez para recibir nuevas orientaciones laborales para los que se les asesora. Es decir que evaluamos la perspectiva a futuro".