El próximo 10 de mayo, más de 1,8 millones de personas en España recibirán el pago mensual de su prestación contributiva por desempleo, conocida popularmente como el paro. Esta ayuda, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), es uno de los pilares del sistema de protección social para quienes han perdido su trabajo de forma involuntaria. El cobro del día 10 es una fecha clave para cientos de miles de hogares españoles. Organizar la economía doméstica depende, en muchos casos, de que ese ingreso llegue a tiempo. Por eso, conocer con anticipación cuándo y cuánto se va a cobrar resulta fundamental para quienes dependen de esta prestación. La cantidad que cada persona recibe varía según los días cotizados y las cargas familiares. En términos generales, la prestación contributiva por desempleo se calcula como un porcentaje de la base reguladora: el 70% durante los primeros 180 días y el 60% a partir del día 181. Sin embargo, existen límites máximos establecidos por ley. En 2026, la cuantía máxima es de 1225 euros mensuales para quienes no tienen hijos, de 1400 euros con un hijo a cargo y de 1575 euros con dos o más hijos. La cuantía mínima, en cambio, se sitúa en 560 euros sin hijos y en 749 euros con al menos un hijo. Para acceder al paro contributivo, es necesario haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años antes de quedar en situación de desempleo. Ese es el umbral mínimo que marca el acceso a la prestación. Con ese mínimo de cotización, el trabajador tiene derecho a cobrar la prestación durante 120 días, es decir, cuatro meses. A partir de ahí, la duración se amplía progresivamente según los días acumulados: quien ha cotizado 2160 días o más puede cobrar el paro hasta un máximo de 720 días, que equivale a casi dos años. El SEPE abona la prestación el día 10 de cada mes de forma automática, sin que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite adicional. Si ese día coincide con un fin de semana o un festivo nacional, el pago se adelanta al último día hábil anterior. El horario exacto en que llega el ingreso depende de cada entidad bancaria. La mayoría de los bancos acreditan la transferencia entre la medianoche y el mediodía del día 10. En mayo de 2026, el día 10 cae en domingo, por lo que el ingreso se adelantaría al viernes 8 de mayo, el último día hábil anterior.