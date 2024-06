Empleados de comercio, trabajadoras de casas particulares, salario mínimo y docentes: los aumentos que se definirán en junio 2024

Junio dará paso a nuevas instancias de actualizaciones salariales que buscarán acompañar el ritmo inflacionario en el inicio del segundo semestre de 2024.

Empleados de comercio (rama general), docentes de la Provincia de Buenos Aires, trabajadoras de casas particulares y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) serán algunos de los esquemas que delinearán la agenda paritaria.

Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la baja registrado durante el primer tramo del año, las consultoras prevén continuidad, aunque con cierto recelo para el sexto mes.

"La inflación mensual en Argentina dejó de caer. Llegó al 3,5% el 19 de mayo pero subió al 3,8% en los últimos días" , indicó Alberto Cavallo, hijo del exministro Domingo Cavallo y titular de la plataforma PriceStats en redes sociales.

En la misma línea EcoGo Consultores coincidió con un cambio en la proyección: "Obedecen principalmente al aumento en peajes y a una inflación en alimentos mayor a la esperada" , sumó.

Empleados de Comercio





El acuerdo celebrado en abril entre la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector prevé en su artículo tercero el compromiso de reunirse en junio de 2024, "a iniciativa de cualquiera de ellas" , para analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones a los básicos de los incrementos pactados, "atento a las variaciones económicas que podrían haberlas afectado" .

Además, se advierte que, en caso de acordar cualquier aumento futuro a las escalas salariales, "se realizará de forma no remunerativa y no acumulativa" .

Trabajadoras de Casas Particulares





Las Empleadas domésticas aguardan por la convocatoria a una nueva sesión de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares .

El órgano integrado por representantes sindicales, empresariales y del Gobierno nacional fijará nuevos importes mínimos por hora y mensualidad que empezarán a regir desde junio, tras la absorción de incremento del 18% que se definió para abril y mayo.

En junio se definirá una nueva suba para las trabajadoras de casas particulares

"El incremento mencionado ut supra se hará efectivo de la siguiente forma: 1.- ONCE POR CIENTO (11%), a partir del 1° de abril del 2024 con base en los salarios mínimos negociados para el mes de marzo de 2024 por la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES conforme acta de fecha 21 de febrero de 2024; 2.- SIETE PORCIENTO (7 %) a partir del 1° de mayo del 2024 con base en los salarios mínimos negociados para el mes de abril de 2024 por la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES, con cláusula de revisión para el mes de junio de 2024" , detalló la Resolución 3/2024 en un tramo del Considerando.

Salario Mínimo, Vital y Móvil

En junio también tendrá lugar una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Durante la tercera convocatoria de 2024 (aún sin efectivizarse) se intentará consensuar el porcentaje de corrección del piso base que hoy asciende a $ 234.000 , uno de los más bajos de la región, según alertó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Por encima se encuentra el haber en Perú con U$S 274, Brasil con U$S 276, Colombia (U$S 339), Bolivia (U$S 361) y Chile U$S 516. A modo de referencia, en España el haber mínimo equivale a U$S 1.141.

Docentes bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires liquidará en junio los haberes salariales de mayo 2024 correspondientes a los docentes del distrito, con aumento del 7% .

El incremento aprobado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense elevó el salario de un maestro de grado jornada simple que inicia a $ 441.108, jornada completa a $ 882.216 y 5ta Hora a $ 558.967.

Luego, desde julio y correspondiente a junio, el Ejecutivo provincial activará la base de cálculo de actualización en línea con la evolución del IPC del mes anterior.