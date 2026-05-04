La discusión sobre el salario mínimo en Estados Unidos volvió al centro de la escena en 2026, pero con un giro clave: el verdadero aumento ya no depende de una decisión nacional. En la práctica, el ingreso base que recibe un trabajador cambia drásticamente según el lugar donde viva. Mientras el piso federal permanece congelado desde hace años, distintos estados avanzaron con subas propias para adaptarse al costo de vida, generando un mapa desigual que impacta directamente en millones de empleados, especialmente en sectores de bajos ingresos. En varias regiones, los gobiernos locales decidieron adelantarse y fijar su propio esquema salarial. Así, algunos territorios ya superan ampliamente el estándar federal y se ubican entre los mejores pagos del país. Entre los más altos se destacan: Estos aumentos no son casuales. En muchos casos, las leyes estatales están atadas a la inflación, lo que permite ajustes automáticos año a año. El contraste es fuerte. Una parte importante del país todavía mantiene el piso de $7.25 dólares por hora, sin modificaciones recientes. Estados como Texas, Tennessee, Carolina del Norte o Wisconsin continúan aplicando ese valor, lo que amplía la brecha entre regiones y genera diferencias marcadas en el poder adquisitivo. Este escenario deja en evidencia que el mercado laboral estadounidense funciona hoy con múltiples realidades paralelas.