El sindicato de Empleados de Comercio (Faecys) confirmó un aumento del 5% trimestral para los trabajadores del sector. El incremento se dividirá en un 2% en abril, un 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además cobrarán un bono y otras sumas no remunerativas. Tras el aumento, los trabajadores bajo convenio cobrarán un mínimo de $ 1.090.613 en la categoría más baja y de $ 1.704.901, para la más alta, según el acuerdo que firmaron con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). En cuanto al bono, los empleados de comercios podrán gozar de una suma de $ 120.000 en total, que se compone de una suma no remunerativa de $ 100.000 y una recomposición de $ 20.000. Los aumentos acordados en la paritaria de comercio entrarán en vigencia a partir del 1 de abril. Luego se evaluará la situación durante todo el primer semestre para definir futuros incrementos salariales Para abril 2026, un vendedor cobrará en la escala A y con un año de antigüedad un mínimo de $ 1.214.515 y de $ 1.639.592 con más de 35 años de antigüedad. Por su parte, un vendedor con más experiencia, con categoría D y también con más de 35 años cobrará un mínimo de $ 1.704.901. Los cajeros de la categoría A con un año de antigüedad cobrarán un mínimo de $ 1.214.513 y de la categoría con 35 años de antigüedad cobrarán $ 1.639.592.