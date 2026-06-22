En una emocionante jornada de la Copa Mundial de la FIFA, Egipto logró imponerse a Nueva Zelanda con un resultado de 3-1. Los goles del partido fueron anotados por Mostafa Ziko (12’ 2T), Mohamed Salah (21’ 2T) y Trezeguet (36’ 2T), demostrando así su superioridad en el terreno de juego. Por parte del equipo neozelandés, Finn Surman se encargó de marcar el único gol en la primera mitad (14’ 1T).

El astro egipcio Mohamed Salah fue sin duda el jugador más destacado del encuentro, ya que no solo anotó un gol, sino que también realizó 24 pases precisos y buscó el arco rival en 5 ocasiones, mostrando su gran influencia en el juego.

Mostafa Ziko también tuvo una actuación sobresaliente al anotar un gol, completar 18 pases correctos y disparar a puerta 4 veces, contribuyendo de manera significativa al triunfo de su selección.

Uno de los momentos destacados fue una jugada impresionante de Liberato Cacace, quien realizó un caño a Mostafa Ziko en el minuto 38 de la primera mitad, mostrando la habilidad de los jugadores neozelandeses.

En términos tácticos, Nueva Zelanda, bajo la dirección de su entrenador Darren Bazeley, se presentó con un esquema 4-5-1, con Max Crocombe en la portería. La defensa la conformaron Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace. En el mediocampo estaban Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh y Elijah Just, dejando a Chris Wood como el único delantero.

Egipto, dirigido por Hossam Hassan, también utilizó un enfoque 4-5-1, con Mostafa Shoubir en la portería y una línea de defensa compuesta por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy y Ahmed Fatouh. Marwan Attia, Mohanad Lashin, Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Emam Ashour se encargaron de la creación en el mediocampo, mientras que Omar Marmoush lideró el ataque.

El árbitro del encuentro fue Omar Al Ali, quien se aseguraron de mantener el orden en el BC Place Stadium. A medida que avanza el torneo, Nueva Zelanda se enfrentará a Bélgica en su próximo encuentro, mientras que Egipto tendrá la tarea de medirse con Irán en el estadio Seattle.

Cambios en Nueva Zelanda

65’ 2T - Salió Callum McCowatt por Ben Old

75’ 2T - Salieron Liberato Cacace por Jesse Randall, Sarpreet Singh por Ryan Thomas, Omar Marmoush por Trezeguet y Mostafa Ziko por Hamza Abdelkarim

Amonestados en Nueva Zelanda:

19’ 1T - Sarpreet Singh (Conducta antideportiva)

33’ 1T - Callum McCowatt (Conducta antideportiva)

Cambios en Egipto

40’ 1T - Salió Hamdy Fathy por Ramy Rabia

84’ 2T - Salieron Mohamed Salah por Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour por Zizo, Tim Payne por Tyler Bindon y Elijah Just por Francis de Vries

98’ 2T - Salió Hossam Abdelmaguid por Mohamed Abdelmoneim

Amonestado en Egipto:

16’ 1T - Mohanad Lashin (Conducta antideportiva)