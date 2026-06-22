El dólar blue hoy lunes 22 de junio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1480 para la venta.

El paralelo suma un aumento de $ 50 en el sexto mes del año. Desde que arrancó el 2026, no obstante, acumula una baja de $ 40 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 22 de junio cotiza a $ 1430 para la compra y $ 1480 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa ganó en la última semana $ 30 y acumula en lo que va de junio un incremento de $ 50, que ya duplica a los $ 25 que ganó en mayo (cerró ese mes a $ 1430). De esta forma, además, iguala el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1924 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista quedó en $ 1427,10 para la compra y $ 1477 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1790.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes pasado la entidad adquirió u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 10.940 millones en 94 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.368 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 22 de junio

El dólar blue hoy lunes 22 de junio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1480 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1430 $ 1480 Dólar Blue $ 1460 $ 1480 Dólar Mayorista $ 1427,10 $ 1477 Dólar MEP $ 1477,18 $ 1478,10 Dólar CCL $ 1517,32 $ 1520,55

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 22 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 22 de junio se consigue a $ 1517,32 para la compra y $ 1520,55 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 22 de junio

El dólar MEP hoy lunes 22 de junio se ubica a $ 1477,18 para la compra y $ 1478,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 22 de junio

El dólar oficial hoy lunes 22 de junio opera a $ 1480 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.485,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.435,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.420,500 1.475,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.415,000 1.475,000 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.440,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.435,000 1.485,000 BRUBANK S.A.U. 1.420,000 1.475,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.475,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.425,000 1.475,000

Los 9 gráficos que mira el mercado para estimar el valor del dólar: qué esperar para el tipo de cambio

En medio de un contexto de dólar al alza a nivel mundial, el tipo de cambio local se acomoda por encima de los $1465. Aun así, permanece más de un 20% debajo del techo de la banda.

Cuales son los drivers clave sobre la dinámica cambiaria hacia adelante y en qué recomiendan invertir los analistas.

Leé la nota completa en este enlace.