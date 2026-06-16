Aceleran los autos chinos: Stellantis inicia preventa de Leapmotor y Antelo lanzará tres marcas nuevas
Mientras las ventas de vehículos cayeron en lo que va del año, las automotrices de ese país comercializaron siete veces más que a la misma altura de 2025. Retroceso en el mercado financiado durante mayo
A cuánto está el dólar blue hoy martes 16 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.