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Pese a que las ventas de vehículos caen en lo que va del año, los autos de origen chino aceleran en la Argentina. Al tiempo que se confirmó la llegada de nuevas marcas al mercado local, Stellantis inició la preventa del primer modelo que llegará al país de Leapmotor, la fabricante de vehículos eléctricos en el que el grupo europeo invirtió u$s 1500 millones hace tres años.

El modelo con el que “Leap”, como la llaman internamente en el grupo, debutará en la Argentina es el B10 ultra-híbrido. Se trata de un SUV con más de 900 kilómetros de autonomía, cuyo precio local es de u$s 31.990. A quienes deseen adquirirlo durante junio, se les bonificará el patentamiento.

Nacida en 2015, Leapmotor vendió 600.000 vehículos en 2025. Impulsada en el exterior por Stellantis, su meta es alcanzar el 1 millón este año. En América del Sur, ya se vende en Brasil y Chile. En la Argentina, su objetivo es alcanzar entre 2% y 3% del mercado local, unas 1800 unidades anuales con los volúmenes actuales. Para eso, Stellantis ya definió una red de 12 puntos de venta y 22 de posventa.

Esas 1800 unidades serán un volumen inicial. En 2027, la planta de Stellantis en Goiania, Brasil, iniciará la producción de modelos de Leapmotor, lo que le dará otro volumen a la marca en la región.

“ Somos el primer país de la región en comercializar este C-SUV ”, destacó Valere Lourme, directora de la marca Leapmotor para la Argentina, acerca del B10 ultra-híbrido cuya preventa comenzó y se puede reservar con un aseña de $ 500.000.

En cinco meses, los patentamientos de autos cayeron 9,7%, a 247.187 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En mayo, el retroceso fue del 25,6%, a 41.921 ventas al público.

No obstante, las marcas de origen chino comercializaron cerca de 21.000 unidades, una participación de mercado de 8,5% (inédita) y siete veces más de las 3000 ventas que habían logrado a mayo de 2025.

En esta carrera, lideran marcas como BYD, con 6500 patentamientos acumulados desde enero, BAIC (más de 4500), Chery (por encima de 2400) y Haval (cerca de 2300).

Esta última, precisamente, es de GWM (Great Wall Motors), automotriz china que representa en la Argentina el Grupo Antelo. De esa empresa, el holding también distribuye las marcas Tank, Ora y Poer. Además, lanzó Changan y JMEV. La semana pasada, anunció la llegada al país de otras tres: Depal, Soueast y Shacman.

Entre todas, el holding de Manuel Antelo proyecta cerrar 2026 con 10.000 ventas, un 2% del mercado local. En cinco meses, patentó más de 3500, 560% por encima de igual período de 2025.

Entre las recientes novedades, se suma al lanzamiento de la marca de pick-ups Rely, por parte del grupo La Emilia -fabricante de las motos Motomel- y la confirmación del arribo al país de Omoda & Jaecoo, marcas de SUV eléctricos e híbridos que el grupo Chery venderá en la Argentina a través de una filial directa, por fuera del acuerdo que tiene con Corven para la importación de su marca principal.

Caen las ventas de vehículos con financiamiento

Este martes, Acara también difundió los datos de ventas de vehículos con financiamiento. En mayo, hubo 27.053 unidades a crédito, equivalentes al 14,5% del total de autos nuevos y usados comercializados en el mes.

De esa cifra, 18.858 ventas correspondieron a patentamientos de autos 0 km, 43,9% del mercado total de coches nuevos y una caída del 30,6% contra el volumen vendido con deuda en mayo del año pasado. Como ocurrió con el mercado total, fue, en volúmenes, el peor mes del año.

Contra abril, la baja superó el 14% y, desde enero, se acumularon 116.087 ventas financiadas de 0 km, un retroceso del 10,3% en la comparación con cinco meses de 2025.

Por su parte, la financiación de usados en mayo ascendió a 8195 unidades. También, el mes más bajo del año, un 10% por debajo de abril y un 33,7% menos que en mayo de 2025. En cinco meses, las ventas de autos de segunda mano a crédito cayeron 30,4%, a 45.613 unidades.

18.858 43,9% -30,6%