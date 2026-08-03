La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que beneficiará a los trabajadores del sector en los próximos meses.

El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.

Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto

El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:

1,9% para julio

1,9% para agosto

1,9% para septiembre

Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.

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Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada

Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto .

A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.

Escala salarial Comercio: montos por categoría en agosto 2026

A continuación, detallamos los sueldos básicos según el escalafón vigente para el CCT 130/75