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La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que beneficiará a los trabajadores del sector en los próximos meses.
El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.
Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto
El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:
- 1,9% para julio
- 1,9% para agosto
- 1,9% para septiembre
Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.
Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada
Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto.
A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.
Escala salarial Comercio: montos por categoría en agosto 2026
A continuación, detallamos los sueldos básicos según el escalafón vigente para el CCT 130/75
|Categoría
|Mes / Año
|Básico
|Aumento No Rem.
|Asignación Extraordinaria
|Salario Total
|Maestranza A
|Julio 2026
|$1.137.023
|$120.000
|$25.000
|$1.282.023
|Agosto 2026
|$1.160.461
|$120.000
|$25.000
|$1.305.461
|Sept 2026
|$1.183.900
|$120.000
|$0
|$1.303.900
|Administrativo A
|Julio 2026
|$1.149.298
|$120.000
|$25.000
|$1.294.298
|Agosto 2026
|$1.172.965
|$120.000
|$25.000
|$1.317.965
|Sept 2026
|$1.196.632
|$120.000
|$0
|$1.316.632
|Cajeros A
|Julio 2026
|$1.153.389
|$120.000
|$25.000
|$1.298.389
|Agosto 2026
|$1.177.132
|$120.000
|$25.000
|$1.322.132
|Sept 2026
|$1.200.875
|$120.000
|$0
|$1.320.875