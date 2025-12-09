El Gobierno oficializó el nuevo aumento salarial para empleadas domésticas, que suma un 1,3% en diciembre y completa el ajuste total del 2,7% dispuesto entre los últimos dos meses del año. Se trata de una actualización que impacta en todas las categorías y en las modalidades con retiro y sin retiro.

La medida fue confirmada a través de la Resolución 3/2025 publicada en el Boletín Oficial este lunes e incluye, además del aumento porcentual, un bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de fin de año. Este bono varía según la carga horaria semanal y se incorpora al salario básico a partir de enero de 2026.

Con esta actualización, empleadores y trabajadoras deben revisar los valores que rigen para diciembre y los que comenzarán a aplicarse en enero, ya que la suma adicional modifica el salario mensual definitivo y repercute en aportes, aguinaldo y vacaciones .

Nuevo bono para empleadas domésticas: de cuánto es

El bono no remunerativo a cobrar entre los meses de noviembre y diciembre adquiere un carácter remunerativo para enero 2026 , es decir, pasa a formar parte del salario básico.

Los montos definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son los siguientes:

$ 14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

$ 9000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas

$ 6000 para quienes trabajen menos de 12 horas

¿Cómo quedan las escalas salariales de las empleadas domésticas en diciembre 2025?

De acuerdo con la resolución, los montos a cobrar en diciembre y enero por las empleadas domésticas por categoría son los siguientes:

Diciembre 2025

Supervisores/as $ 3783,33 por hora

$ 471.961,09 por mes $ 4143,70 por hora

$ 525.711,97 por mes Tareas específicas $ 3581,79 por hora

$ 438.478,01 por mes $ 3926,82 por hora

$ 488.101,03 por mes Caseros $ 427.806,54 por mes $ 427.806,54 por mes Asistencia y cuidado de personas $ 3383,53 por hora

$ 427.806,54 por mes $ 3783,33 por hora

$ 476.745,56 por mes

Enero 2026

Supervisores/as $ 3895,56 por hora

$ 485.084,69 por mes $ 4258,05 por hora

$ 539.711,97 por mes Tareas específicas $ 3696,15 por hora

$ 452.478,01 por mes $ 4053,45 por hora

$ 501.003,04 por mes Caseros $ 441.806,54 por mes $ 441.806,54 por mes Asistencia y cuidado de personas $ 3491,25 por hora

$ 444.894,60 por mes $ 3897,33 por hora

$ 496.745,56 por mes

Además, la resolución oficial establece que quienes trabajen en condiciones desfavorables recibirán un aumento adicional del 30% sobre el mínimo. Las jurisdicciones alcanzadas por la normativa son:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

La actualización impacta en todas las categorías y en las modalidades con retiro y sin retiro. Fuente: Shutterstock Mehaniq

¿Cómo se calcula el aguinaldo para las trabajadoras de casas particulares en 2025?

El Sueldo Anual Complementario, conocido también como Aguinaldo, corresponde al 50% del mejor salario percibido por el empleado en el semestre. Se paga en dos instancias correspondientes a los períodos enero-junio y julio-diciembre.

Para el caso del personal de casas particulares, el cálculo sigue las mismas reglas que rigen para el resto de los trabajadores registrados.

El valor del salario más alto incluye los aumentos aplicados en cada mes y desde enero de 2026 también incorpora la suma fija que pasó a formar parte del salario básico.

Si la trabajadora no completó el semestre completo, el aguinaldo se liquida de forma proporcional a los meses trabajados.