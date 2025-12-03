El Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron que en diciembre de 2025 se pagará el medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) a un grupo de beneficiarios.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados?

El aguinaldo se liquida de manera automática por terminación de DNI el mismo día en que el jubilado cobra sus haberes del mes, según se estableció en el calendario de pagos. El depósito se efectúa en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario percibe su prestación habitual.

ANSES también oficializó el último aumento del año, que será del 2,3% en diciembre. Este incremento surge de la variación de la inflación de octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aguinaldo jubilados y pensionados ANSES: cuánto se cobra

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para la liquidación de diciembre, ANSES toma como referencia el haber actualizado del mes, que incluye el aumento del 2,3% dispuesto por las resoluciones oficiales.

Este cálculo se aplica de manera uniforme para todas las prestaciones alcanzadas por la normativa. Cada beneficiario recibe un monto distinto según su haber, pero siempre bajo el mismo método.

Los jubilados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

El aguinaldo se suma al pago habitual y aparece reflejado en la misma fecha que corresponde según el calendario de ANSES. No se requiere validación adicional ni gestión especial para acceder al beneficio.

Según informó la ministra Sandra Pettovello, el pago se acreditará el mismo día en que los titulares cobran sus haberes mensuales.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025?

ANSES confirmó que solo tres grupos del sistema previsional argentino están habilitados para recibir el aguinaldo:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) : todos los jubilados perciben el SAC junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC) : incluye pensión por invalidez, pensión por vejez y pensión para madres de siete hijos o más.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incorpora el pago adicional.

Los montos a cobrar en diciembre 2025

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES para jubilados y pensionados?

El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y se divide en tres grupos, aunque habrá una demora por el feriado del 8 de diciembre.

AUH y las restantes asignaciones no cobran el aguinaldo.

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilados que cobran más de la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

El pago del aguinaldo se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente sus haberes.