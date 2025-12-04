La discusión sobre el poder adquisitivo de las personas mayores volvió al centro de la agenda porteña tras la presentación de dos herramientas que buscan medir, con mayor detalle, cuánto cuesta realmente en Buenos Aires sostener un nivel de vida digno después de los 60 años.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad lanzó oficialmente su Sistema de Canastas de Consumo para Personas Adultas Mayores y un nuevo Índice de Precios de Medicamentos (IPM), indicadores que permiten seguir mes a mes la evolución del gasto que afronta este sector.

En un 2025 marcado por incrementos en alimentos, tarifas y tratamientos médicos, el organismo porteño decidió actualizar la metodología tradicional para captar de forma más precisa las necesidades específicas de los jubilados: desde cuánto pesa la vivienda en el presupuesto hasta cuáles son los medicamentos de uso más frecuente y su variación de precios.

Cuánto cuesta vivir en la Ciudad, siendo jubilado

Según la nueva Canasta de Consumo, una pareja de adultos mayores necesitó en octubre $ 1.278.026 para cubrir los consumos básicos del mes. El cálculo contempla gastos en alimentación, vivienda y servicios, salud y medicamentos, artículos personales, equipamiento del hogar y esparcimiento .

El panorama es más complejo para los que no cuentan con casa propia. En esos casos, una pareja requirió $ 1.932.067.

La situación es aún más exigente para quienes viven solos. Una persona mayor de 75 años que reside sin compañía, pero no alquila vivienda, necesitó $ 704.600 mensuales para sostener su ritmo de vida.

Si debe afrontar el gasto de un alquiler, el monto mensual asciende a $ 1.185.020.

Solo en el caso de los hogares conformados por dos adultos mayores, la canasta diaria es de $ 42.601.

Cómo se descompone la canasta para un hogar de dos personas mayores

Alimentos: $ 480.445

Servicios del hogar: $ 398.889 (luz, gas, expensas)

Salud: $ 144.134

Bienes personales: $ 198.891

Este desglose evidencia que los servicios vinculados al hogar —tarifas y mantenimiento— se convirtieron en uno de los rubros que más presionan sobre el presupuesto de los jubilados porteños.

Medicamentos: qué pasó con los precios

Además de la canasta, la Defensoría presentó su Índice de Precios de Medicamentos (IPM), un relevamiento mensual de los productos más utilizados por las personas mayores. El objetivo: medir su accesibilidad económica y aportar datos confiables al debate público.

En octubre, los medicamentos aumentaron en promedio 1,7%, aunque algunos grupos treparon por encima de ese nivel:

Psicofármacos: +2,4%

Antibióticos y antisépticos: +2,2%

Vitaminas: +1,9%

Antihistamínicos y cardiovasculares: +1,8%

El seguimiento de este indicador cobra relevancia en un contexto donde el gasto en salud representa un porcentaje creciente del ingreso jubilatorio y muchas terapias no cuentan con cobertura plena.

La nueva medición de la Defensoría

La elaboración de ambos indicadores forma parte de una línea de trabajo orientada a reforzar el monitoreo de derechos en la Ciudad y aportar evidencia pública para el diseño de políticas que garanticen mejores condiciones de vida para las personas mayores.

La idea central es ofrecer información transparente, actualizada y construida con criterios adaptados a las particularidades de este grupo etario, que enfrenta patrones de consumo y necesidades distintas a las del resto de la población.

Los datos muestran que el desafío sigue siendo mayor para quienes viven solos y que salud, medicamentos y servicios del hogar son los rubros que más tensión generan en los presupuestos de las personas mayores.