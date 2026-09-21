Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en octubre de 2026. La actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y quedó oficializada mediante la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El incremento para octubre será del 1,7% sobre los salarios mínimos establecidos para septiembre. La medida alcanza a todas las categorías del régimen.

Además, durante octubre se incorporará al salario básico el 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto , de acuerdo con el esquema establecido por la resolución.

Cuánto cobra una empleada doméstica en octubre de 2026

Los valores establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son remuneraciones mínimas y varían según la categoría y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro.

Personal para tareas generales

Esta categoría comprende tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas habituales del hogar.

En octubre, los valores serán:

Con retiro: $ 4.064,08 por hora y $ 498.582,06 por mes.

Sin retiro: $ 4.337,53 por hora y $ 548.429,23 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

Los valores mínimos serán:

Con retiro: $ 4.337,53 por hora y $ 548.429,23 por mes.

Sin retiro: $ 4.801,52 por hora y $ 605.050,00 por mes.

Personal para tareas específicas

La categoría comprende a cocineros y cocineras contratados exclusivamente para esa tarea y otros trabajos del hogar que requieren especial idoneidad.

En octubre, los valores serán:

Con retiro: $ 4.580,80 por hora y $ 560.776,33 por mes.

Sin retiro: $ 4.973,38 por hora y $ 618.187,89 por mes.

Aumento a empleadas domésticas.

Supervisor/a

Comprende la coordinación y el control de las tareas realizadas por dos o más personas a cargo.

Los valores mínimos serán:

Con retiro: $ 4.805,82 por hora y $ 599.514,20 por mes.

Sin retiro: $ 5.215,59 por hora y $ 661.702,46 por mes.

Caseros

La categoría corresponde al personal que realiza tareas vinculadas con el cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habita como parte del contrato de trabajo.

En octubre, el valor mínimo será de:

$ 4.337,53 por hora.

$ 548.429,23 por mes.

Esta categoría contempla la modalidad sin retiro.

Qué pasa con la suma extraordinaria para empleadas domésticas

La resolución estableció en agosto una suma no remunerativa por única vez, según la cantidad de horas trabajadas por semana:

16 horas semanales o más: $ 20.000.

Entre 12 y menos de 16 horas semanales: $ 11.500.

Menos de 12 horas semanales: $ 8.000.

Ese importe se pagó junto con los salarios correspondientes a agosto.

La normativa dispuso además su incorporación progresiva al salario básico. En septiembre se incorporó el 25% de la suma y en octubre se incorpora otro 50%. El 25% restante se incorporará en noviembre.

Adicional por zona desfavorable para empleadas domésticas

El régimen también establece un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en determinadas zonas consideradas desfavorables.

El adicional alcanza a quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Cómo continuarán los aumentos en 2026

El esquema oficial establece aumentos mensuales hasta diciembre de 2026.

Después del incremento del 1,7% previsto para octubre, la resolución fijó un aumento del 1,6% para noviembre y otro 1,6% para diciembre.