Las empleadas domésticas recibirán un nuevo incremento salarial en septiembre luego de que se oficializara el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El ajuste forma parte de la última paritaria que signó cuatro subas para este período.

Este nuevo cobro contemplará tres pagos extras a partir de la homologación ya publicada y las escalas actualizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, los empleadores deberán liquidar los haberes utilizando los nuevos valores vigentes junto con los adicionales y bonos correspondientes.

Empleadas domésticas con aumento confirmado: cuánto cobro en septiembre 2026

La última paritaria signó 4 aumentos y distintos bonos que se incorporarán al salario bajo el siguiente esquema:

Agosto: 1,9% y bono

Septiembre: 1,8%, sumado a la incorporación al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto.

Octubre: 1,7%, más la incorporación al básico del 50% de la suma no remunerativa de agosto.

Noviembre: 1,6%, sumado al básico del 25% de la suma no remunerativa de agosto.

Diciembre: 1,6%

La nueva escala salarial para septiembre 2026

Categoría Con Retiro (Por Hora) Con Retiro (Mensual) Sin Retiro (Por Hora) Sin Retiro (Mensual) Supervisores $4.518,67 $563.692,98 $4.916,05 $623.701,23 Personal para tareas específicas $4.299,27 $526.312,55 $4.679,93 $581.711,84 Caseros No aplica No aplica $4.068,39 $514.398,21 Asistencia y cuidado de personas $4.068,39 $514.398,21 $4.515,71 $569.034,43 Tareas generales $3.800,93 $4.66298,18 $4.068,39 $514.398,21

El nuevo aumento rige para julio y el pago incluye también los adicionales.

¿Cuáles son los adicionales para empleadas domésticas en septiembre?

Los salarios de la séptima liquidación para personal de casas particulares incorporaron el 50% restante del bono no remunerativo previamente acordado (el primer 50% se liquidó en abril).

Este extra tiene un tope de $20.000 (entre ambas cuotas). De esta manera, con el cobro de julio se liquidará la segunda mitad. Esta suma extra se paga por cada relación laboral y de manera proporcional a las horas trabajadas.

Además, la nueva actualización salarial impacta sobre todas las categorías del personal de casas particulares y también modifica el adicional por zona desfavorable, que pasó del 30% al 31%.

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos tres extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.

ARCA publicó las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas

La publicación de las escalas actualizadas por parte de ARCA puso fin a las dudas que existían entre empleadores y trabajadores respecto de los aumentos acordados para este año.

Los nuevos valores incorporan los incrementos pactados para abril, mayo, junio y julio, además de sumar al salario básico una suma no remunerativa que había sido acordada anteriormente.

De esta manera, las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares deberán calcularse tomando como referencia las nuevas escalas oficiales.