El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios mínimos con una suba del 1,6% tanto en noviembre como en diciembre, en el marco de un acuerdo salarial que finaliza con esta última actualización.

El incremento surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció un esquema de subas escalonadas durante los meses de agosto a diciembre.

El ajuste alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual, y varía según la categoría laboral y si la modalidad es con retiro o sin retiro.

Aumento a empleadas domésticas: de cuánto es la de noviembre y diciembre

La actualización salarial firmada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció aumentos escalonados de agosto a diciembre: 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre .

El incremento se aplicará sobre los salarios mínimos de octubre y coincidirá con la incorporación al sueldo básico del 25% restante de la suma no remunerativa de $ 20.000 que se pagó por única vez en agosto.

Aumento a empleadas domésticas.

Sueldo de empleadas domésticas en noviembre: cuánto cobran por hora

Los valores mínimos por hora dependen de la categoría y de si la trabajadora tiene retiro. La escala prevista para noviembre establece los siguientes montos:

Supervisión: $ 5.339,08 por hora con retiro y $ 4.923,44 sin retiro.

Tareas específicas: $ 5.093,82 por hora con retiro y $ 4.695,59 sin retiro.

Caseros: $ 4.447,11 por hora.

Asistencia y cuidado de personas: $ 4.918,66 por hora con retiro y $ 4.447,11 sin retiro.

Tareas generales: $ 4.447,11 por hora con retiro y $ 4.170,52 sin retiro

Adicionales por horas extra, zona desfavorable y antigüedad

Además del salario básico, la normativa prevé recargos para quienes trabajan fuera de su jornada habitual. Las horas extra realizadas en días comunes tienen un adicional del 50%, que sube al 100% cuando se trabaja los sábados después de las 13, los domingos o los feriados.

También existe un adicional del 31% por zona desfavorable, para las relaciones laborales cuyo domicilio de explotación esté en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

A eso se suma el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador, calculado únicamente sobre los años correspondientes a esa relación laboral.