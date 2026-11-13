Empleadas domésticas con aumento confirmado en noviembre: cuánto cobra por hora una cuidadora y una supervisora por hora.

Las empleadas domésticas cobrarán sus salarios de noviembre con 1,6% de aumento, tal como indica el esquema de actualizaciones publicado en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

La suba alcanza a las cinco categorías del sector y modifica las remuneraciones mensuales y los valores por hora.

Empleadas domésticas: cuánto cobra una cuidadora y una supervisora en noviembre por hora

La Resolución 6/2026 fijó aumentos escalonados hasta diciembre. Además, para los salarios de noviembre se incorpora al salario básico el 25% restante de la suma no remunerativa otorgada en agosto, que alcanzó hasta $ 20.000 según la cantidad de horas trabajadas.

Los sueldos de noviembre, a ser cobrados los primeros días de diciembre, contemplan un incremento de 1,6%. La escala salarial de trabajo por hora quedó de la siguiente manera:

Categoría Monto por hora - Personal con retiro Monto por hora - Personal sin retiro Supervisora $ 4.923,44 $ 5.339,08 Personal para tareas específicas $ 4.695,59 $ 5.093,82 Caseros - $ 4.447,11 Asistencia y cuidado de personas $ 4.447,11 $ 4.918,66 Personal para tareas generales $ 4.170,52 $ 4.447,11

Estos importes son pisos salariales y pueden incrementarse por antigüedad, horas extras, zonas desfavorables, entre otras condiciones. La modalidad con retiro alcanza a quienes cumplen su jornada laboral y luego regresan a su domicilio. En cambio, la modalidad sin retiro corresponde a quienes viven en la vivienda donde realizan sus tareas.

Empleadas domésticas con aumento confirmado en noviembre: cuánto cobra por hora una cuidadora y una supervisora por hora.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes

El incremento también se aplica a las remuneraciones mensuales. Los salarios quedaron establecidos de la siguiente manera para el personal con retiro y sin retiro.

Categoría Monto mensual - Personal con retiro Monto mensual - Personal sin retiro Supervisor/a $ 614.186,76 $ 677.369,70 Personal para tareas específicas $ 574.828,75 $ 633.158,89 Caseros — $ 562.284,09 Asistencia y cuidado de personas $ 562.284,09 $ 619.810,80 Personal para tareas generales $ 511.639,37 $ 562.284,09

El próximo incremento salarial está previsto para diciembre de 2026 (a cobrar los primeros días de enero de 2027) y será de 1,6%. El aumento se aplicará sobre los valores vigentes tras la actualización aplicada en noviembre.

Empleadas domésticas con aumento confirmado en noviembre: cuánto cobra por hora una cuidadora y una supervisora por hora. Imagen creada con ChatGPT

Qué tareas debe prestar cada categoría

El régimen establece cinco categorías laborales que se diferencian según el tipo de tareas que realiza cada trabajador. La clasificación permite determinar qué funciones corresponden a cada puesto y cuál es el salario mínimo que deben percibir.

Supervisor/a : coordina y controla las tareas que realizan dos o más personas que están bajo su supervisión.

Personal para tareas específicas : incluye a quienes fueron contratados de manera exclusiva para realizar tareas que requieren una especial idoneidad, como cocineros y cocineras, además de otras labores específicas del hogar.

Caseros : realizan tareas vinculadas con el cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan debido a su trabajo.

Asistencia y cuidado de personas : comprende tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Personal para tareas generales: realiza tareas habituales del hogar, entre ellas limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración y cocción de comidas. También incluye otras tareas típicas de una vivienda.

Adicionales que cobran las empleadas domésticas

El régimen de casas particulares establece distintos adicionales que se suman al salario básico y pueden elevar el monto final a cobrar. Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, que representa 1% del salario mensual por cada año de trabajo con el mismo empleador. La antigüedad se computa desde el 1° de septiembre de 2020 y sin efecto retroactivo.

Otro concepto que puede incrementar el ingreso son las horas extraordinarias. Cuando se realizan en días comunes, deben abonarse con un recargo del 50%. En cambio, las horas trabajadas después de las 13 los sábados, así como las realizadas los domingos y feriados nacionales, llevan un adicional del 100%.

A su vez, quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables tienen derecho a percibir un adicional del 31% sobre el salario mínimo fijado para su categoría y modalidad de contratación. Este beneficio comprende a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.