Una importante cadena confirma el cierre definitivo de 16 tiendas y múltiples servicios. La decisión responde a un plan de reestructuración estratégica.

Se cierra la tienda de ropa más reconocida del país: más de 25 locales cerrarán la persiana

Se derrumba la marca de papelería más popular del país: cierra locales tras un fuerte desplome de consumo

El sector minorista europeo atraviesa una etapa de transformación marcada por los ajustes operativos. La competencia feroz y el cambio en los hábitos de compra han obligado a muchas cadenas a revisar sus estrategias para mantenerse a flote.

Una de estas compañías ha decidido reducir su presencia cerrando una parte de sus establecimientos. Además, ha repleto servicios que durante años formaron parte de su identidad. La decisión impactará en varios cientos de empleados, aunque parte del personal podría ser reubicado internamente.

Morrisons, la quinta mayor cadena de supermercados del Reino Unido, confirmó el cierre definitivo de 16 tiendas de conveniencia "Morrisons Daily".

La cadena que confirma el cierre definitivo de 16 tiendas

Morrisons, una conocida cadena del Reino Unido, ha iniciado un proceso de reestructuración que incluye el cierre de 16 tiendas de conveniencia bajo su marca. La decisión no se limita a los locales de proximidad. También abarca otros espacios como 52 cafeterías, 18 cocinas Market Kitchen, 13 florerías y 70 mostradores de carne y pescado.

Este plan responde a un escenario donde los costes laborales y fiscales han subido de forma sostenida. Según el comunicado, el objetivo es centrarse en las áreas de mayor rentabilidad. Parte del personal, afectado por los cierres, será considerado para nuevas funciones dentro de la organización.

Por qué se tomó esta decisión ahora

La compañía justifica la medida por la necesidad de mejorar su eficiencia operativa. En un mercado cada vez más competitivo, ha sido superada por cadenas de bajo coste como Aldi o Lidl, que atraen a los consumidores con precios agresivos y modelos de negocio más ajustados.

Frente a esta presión, reducir gastos operativos se ha vuelto una prioridad. La eliminación de servicios como las florerías o los mostradores especializados refleja un giro hacia un formato más ágil y enfocado en lo esencial.

Qué consecuencias tendrá para trabajadores y clientes

Según cifras oficiales, la reestructuración empresarial afecta directamente a 365 empleados, aunque se ha informado que algunos podrían ser recolocados. La reducción de unidades de negocio implica también una pérdida de servicios que distinguían a la marca frente a sus competidores.

Para los consumidores, esto significa menos opciones locales y una experiencia de compra más reducida. También refleja una tendencia del sector: menos contacto humano, más autoservicio y una creciente migración hacia las compras online.

Morrisons anunció que se eliminarán mostradores especializados y servicios que formaban parte de la experiencia de compra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Está en peligro la permanencia de esta cadena

A pesar del ajuste, la empresa ha mostrado señales de recuperación financiera. En su último ejercicio fiscal declaró un beneficio antes de impuestos de 2.100 millones de libras, tras dos años consecutivos con pérdidas.

Esto sugiere que la reestructuración, aunque drástica, responde a una estrategia de supervivencia empresarial y no a una retirada del mercado. De hecho, la compañía reafirma su compromiso con el Reino Unido y continúa invirtiendo en áreas con mayor demanda.