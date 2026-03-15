El Gobierno del Reino Unido analiza distintas alternativas para colaborar con Estados Unidos y otros aliados en la seguridad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Entre las opciones que se estudian aparece la posibilidad de desplegar barcos militares o drones especializados en detectar minas, en medio de la creciente tensión regional. La vía marítima conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por allí circula cerca del 20% del suministro global de petróleo, por lo que cualquier interrupción o amenaza a la navegación genera preocupación en los mercados energéticos internacionales. Con el aumento de la tensión en Oriente Medio, distintos gobiernos occidentales comenzaron a evaluar cómo proteger el tránsito de buques petroleros y mantener abiertas las rutas comerciales en esta zona estratégica. El secretario de Energía británico, Ed Miliband, confirmó que el gobierno mantiene conversaciones con sus aliados sobre posibles medidas para garantizar la seguridad de esta ruta clave para el comercio energético global. El funcionario explicó que se están analizando diferentes formas de cooperación, entre ellas el eventual uso de drones detectores de minas y otras capacidades navales que podrían ayudar a despejar amenazas y facilitar el paso seguro de embarcaciones comerciales. Según señaló, las autoridades estudian “todas las opciones disponibles” junto con países aliados para evitar que la vía marítima continúe bajo riesgo o con interrupciones en la navegación. El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. Aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo que se comercializan en el planeta pasa por este corredor marítimo. Cuando la circulación se ve afectada por conflictos o tensiones militares, los mercados reaccionan rápidamente. Durante episodios recientes en la región, el precio del petróleo llegó a subir de unos 65 dólares a cerca de 100 dólares por barril, lo que generó preocupación en varios países por el impacto en la inflación y en los costos de la energía. Ante ese escenario, varias potencias comenzaron a evaluar medidas de cooperación internacional para reforzar la seguridad marítima y evitar interrupciones prolongadas en el transporte de crudo. Entre las alternativas que se discuten figura el uso de drones cazaminas, dispositivos diseñados para localizar y detonar de forma controlada explosivos submarinos que puedan amenazar a los buques. Estos equipos operan simulando el paso de embarcaciones para activar de forma segura las minas navales, reduciendo así el riesgo para barcos comerciales y militares que atraviesan la zona. En paralelo, el destructor británico HMS Dragon fue enviado hacia la base aérea de Akrotiri, en Chipre, con el objetivo de reforzar la presencia militar británica en la región mientras continúan las evaluaciones estratégicas. Estados Unidos también instó a varios países aliados a participar en iniciativas destinadas a mantener abierta y segura la navegación en el estrecho de Ormuz. Entre las naciones mencionadas en los llamados a cooperación internacional aparecen: El objetivo de estas conversaciones es coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad del tránsito marítimo y reducir el riesgo de nuevas interrupciones en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.