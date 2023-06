Mientras crece la interna de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos no se queda atrás y en las últimas horas también recuperó el ring mediático a partir de la fuerte presión pública del massismo contra Daniel Scioli para que salga del cuadrilátero y allane el camino a una candidatura de consenso. Así y todo, el embajador en Brasil se resiste a abandonar la pelea: todo lo contrario, incrementa sus caminatas y reuniones con perfil bajo, sin confrontar, mientras que su socia en la provincia, Victoria Tolosa Paz, se calza los guantes.

"Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser el Frente de unos pocos, que estemos discutiendo, a 40 años de la democracia, cómo ampliamos la base de participación", lanzó la funcionaria nacional en una entrevista en Radio 10. Y agregó: "Me da miedo formar parte de un frente político que se aleja de la participación popular y que tiene miedo al voto popular. Estamos en esta nueva etapa del Frente de Todos, en la que Cristina Kirchner no es candidata y Alberto Fernández tampoco, en la que no hay síntesis".



La CGT cruzó duramente a Milei, Bullrich y Espert: reforma laboral en disputa

El Gobierno presentó el blanqueo de ahorros en el exterior: los detalles de la ley

Solo un día antes, tanto Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, como el ministro de Transporte, Diego Giuliano, ambos laderos de Sergio Massa, habían cargado duro contra Scioli. Entre otras cuestiones, le endilgaron su doble rol, como embajador en Brasil y precandidato en la Argentina, acusándolo de no dedicar tiempo y generar inversiones. Hasta se refirieron "a propios y extraños" responsables por la crisis, "jugando a los soldaditos, mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones", en una alusión a la escalada de cruces desde la semana pasada.

"Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", fustigó Moreau. El sábado se espera el congreso nacional del Frente Renovador en el que se tomará posición electoral a solo días del cierre de alianzas del 14 de junio y de listas, el 24.





Apoyo sindical a Scioli

"Creemos que Daniel Scioli es el candidato que hoy necesita el país y es el único que hoy puede garantizar la unidad nacional", expresó anoche Juan Pablo Brey, líder de Aeronavegantes, quien ofició de anfitrión de una cena que tuvo a Scioli como centro de atención pero a la que también se sumó el el camionero Pablo Moyano, líder del Frente Sindical.

Desde el círculo de Scioli afirman que la relación siempre fue muy buena entre el camionero y el actual embajador y que ganaron confianza desde que ambos coincidieron en la estructura del PJ cuando Scioli era vicepresidente. Más cerca en el tiempo, en su breve paso como ministro de Desarrollo Productivo, el motonauta recibió a Moyano para destrabar un conflicto con los camioneros e incluso, ya de regreso en Brasilia, mantuvieron línea abierta para trabajar en cómo incrementar la participación de los choferes argentinos en el traslado de mercaderías a través de las fronteras.

La foto con el cosecretario general de la CGT significa un fuerte espaldarazo para el motonauta dado que el grueso de las corrientes gremiales de la central -barrionuevistas, independientes, una parte del Frente Sindical y la Corriente Federal- así como la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras ya habían tomado partido por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. También la CTA Autónoma se aproxima al ministro del Interior aunque todavía mantiene a su propio precandidato en la contienda, el economista Claudio Lozano.



De esta forma, la sede de los Aeronavegantes se convirtió un nuevo punto de encuentro y respaldo para de la escudería Scioli cuando recrudecen los achaques contra su figura. A lo largo de dos horas, uno de los precandidatos nacionales que busca empujar las PASO dentro del oficialismo -el otro es el jefe de Gabinete, Agustín Rossi-, desarrolló su punto de vista sobre la coyuntura y escuchó luego los diagnósticos y reflexiones de cada uno de los más de 30 sectores presentes.

Scioli estuvo acompañado por Alberto Pérez, Oscar Cuartango, y Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos de la Legislatura Porteña, parte de su equipo de campaña. A la hora de las palabras, Brey se mostró explícitamente a favor de las primarias como "una herramienta que fortalecen al movimiento y contienen muchísimos compañeros con ganas de participar ".

Scioli también dedicó unas palabras al campo gremial: "El Movimiento Obrero tiene un rol fundamental en esta encrucijada que está la Argentina. Acá la discusión de fondo está muy clara, no es como en 2015 que ocultaban bajo la palabra Cambio lo que iban a hacer luego. Acá ya lo están diciendo abiertamente, lo mismo que antes pero más rápido".

También cargó las tintas sobre Javier Milei: " Aprovechando la bronca con la economía, Milei lanza la iniciativa de la dolarización. Esa fantasía desastrosa para la economía real , para los trabajadores y para todo lo que es nuestra soberanía -subrayó Scioli- Ahora tenemos este desafío de las PASO y avanzar en una propuesta de transformación de la Argentina con capital con trabajo".

Frente al economista libertario, Scioli ofrece un perfil de centro moderado mucho más amigable para los empresarios a los que nunca dejó de seducir, aún desde Brasilia. A su vez, en su entorno creen que la figura del motonauta también contrasta con el colectivo imaginario kirchnerista, pese a que el representante del sector que se mueve en la arena nacional -De Pedro- cultiva la moderación en sus formas, vínculos y discurso.

Sin embargo, con Massa el perfil Scioli asoma con más competencia que complemento, lo que en parte explica la reacción de las últimas horas por parte de alfiles massistas cuando se acercan las definiciones. Ya lo dijo el propio ministro de Economía y lo repiten sus laderos: las PASO, como cuadrilátero de disputa hacia el interior de la coalición -creen- perjudicaría las chances de reelección.





Apoyo de Moyano

"Esta noche están presentes gremios del Frente Sindical, que somos más de setenta organizaciones y fuimos los primeros que salimos a la calle durante el Gobierno de Mauricio Macri. Nosotros queremos escuchar tus propuestas y la experiencia que tenés ", abrió el conversatorio el triunviro cegetista, Pablo Moyano.

"Es un momento bisagra para los trabajadores, hay dos proyectos de país en juego. En el peronismo no sobra nadie, desde las organizaciones participamos de todas las reuniones del PJ que va insistir en las PASO. Después cada compañero decidirá a quien acompaña, pero es fundamental la participación de los trabajadores", remarcó.

No todos dentro del Frente Sindical acompañan a Scioli como opción presidencial. Hace una semana, Mario Manrique y Ricardo Pignanelli, del SMATA, se mostraron públicamente con Wado de Pedro. Luego el adjunto del gremio y secretario en la comisión directiva de la CGT lo avaló explícitamente: "Wado es un hombre joven y fresco. Tiene en claro los procesos que se vienen. De las opciones que tenemos, la mejor opción es Wado", indicó Manrique.

Ayer, Moyano insistió con la idea de unas PASO que movilicen al peronismo y generen entusiasmo. "Lo que nos da la tranquilidad de los candidatos del Frente de Todos, es que nadie habla de Reforma Laboral, ni de sacarle derecho a los trabajadores. Por eso estábamos hoy para escucharte y apoyarte en tu proyecto presidencial ", le dijo a Scioli.

En Aeronavegantes estuvieron presentes dirigentes gremiales como Cristian Jerónimo (Vidrio); Juanqui Moreira (Ceramistas); José Minabarrigaray (Setia); Patricio Álvarez (Agua y gaseosas); Ignacio Lonzieme (Unión Informática); Luis Dante (Sucpap); Horacio Calculli (Aeronavegantes); Emiliano Gallo (UOM zona norte); Juan Murua (Pástico); y Miguel Jiménez (Apoc).

También concurrieron Cristian López (Sutca); Paola Barrita (Atepsa); Marcelo Belleli (Ate Anac); Diego Corvalán (SUPA); Marcelo Pariente (ASiMM); Sebastián Shinzato (Señaleros); Emiliano Gramajo (AOITA); Jorge García (Taxistas); Mariano Moreno (Patrones Fluviales); Graciela Aleñá (Viales Nacinales); Hernán Torres (UOM 3 de Febrero); Alejandro Salcedo (UDOCBA); Roberto Álvarez (AEFIP) y Nahuel Chancel (SUPeH), entre otros.