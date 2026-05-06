Durante este miércoles, 6 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con La Pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien, además de estrés acumulado y necesidad de desahogo. También puede señalar la necesidad de poner límites y comunicarte con firmeza. Tu papel en el sueño indica si debes defenderte, reconciliarte o soltar la confrontación. Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.