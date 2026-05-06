La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 6 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este miércoles, 6 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un pajarito suele simbolizar mensajes, intuición y comienzos ligeros. Indica esperanza, libertad y pequeñas alegrías que llegan. Si canta o vuela, augura buenas noticias; si está enjaulado o herido, sugiere trabas o miedos. Observa su color y actitud para afinar el significado. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.