Más allá de la retórica electoral que se desató entre el ministro-candidato Sergio Massa y Javier Milei, durante las últimas horas puertas adentro de la Casa Rosada se empezó a vivir un clima de preocupación, estado de alerta y movilización interna por las repercusiones negativas que empiezan a tener para la Argentina los "discursos del odio" del candidato libertario.

En el Gobierno creen que ya no se trata sólo de responder con propuestas electorales de Massa a los agravios que enarboló Milei en la campaña sino que evalúan el daño que están generando sus dichos tanto para la alicaída economía argentina como en la diplomacia y para la paz social.

El tono de preocupación en la Casa Rosada por el efecto Milei abarca no sólo al "mensaje de odio" del libertario. No son pocos los funcionarios del Gobierno que expresaron a El Cronista que "el discurso de Milei amenaza severamente a la democracia y a la marcha de la economía".

Como resultado pragmático, desde el Presidente Alberto Fernández y Massa para abajo hay una idea generalizada de que el mensaje de Milei afecta a la economía, las relaciones internacionales y la paz social. Es decir, en el Gobierno creen que el efecto Milei va más allá de la compulsa electoral.





Ataque al Papa y homenaje polémico

El acto de homenaje a las víctimas de actos terroristas en la dictadura organizado en la Legislatura porteña por la candidata a vice de Milei, Victoria Villarruel, fue una gota que rebalsó un vaso lleno en el Gobierno.

"Vuelve a renacer el nazismo y vuelven a renacer políticas negacionistas", expresó Alberto Fernández al referirse al homenaje de los libertarios. Hubo un mensaje uniforme de rechazo de todo el espinel del oficialismo al acto en la Legislatura pero en medio de todo ello se despertó una alerta relevante en el Ministerio de Seguridad que lidera Aníbal Fernández .

Allegados al ministro Fernández confiaron a El Cronista que las fuerzas de seguridad "están en alerta" después de que la candidata a diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine fue rociada con nafta por militantes de izquierda cuando ingresaba a la Legislatura.

"Pudo haber sido una tragedia", explicó un funcionario del Gobierno al detallar varios sucesos de violencia que se vieron en las últimas semanas a raíz de provocaciones generadas por Milei y sus candidatos.

En el mismo plano de agravios, el mensaje del libertario contra el Papa Francisco ayer despertó un rechazo generalizado de la dirigencia alineada al Gobierno y la Iglesia. En la misa que organizó el equipo de curas villeros "en desagravio por los ultrajes" a la figura papal en la parroquia de Caacupé hubo un claro mensaje del padre Pepe Di Paola apoyado por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. No lo mencionaron directamente a Milei pero no hizo falta.

Allí estaba buena parte del gabinete nacional, entre los que se vio al secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; la ministra de Trabajo, Kelly Olmos y los diputados Daniel Arroyo y Eduardo Valdés. Todos coincidieron en que la espiral de violencia que genera Milei está haciendo estragos incluso en el plano internacional. Ya llegaron quejas y signos de fuerte preocupación del mismo papa Francisco a las puertas de la Casa Rosada por lo que ocurre en Argentina.

"El discurso del odio de Milei revive fantasmas del pasado y actúa contra la raíz democrática de la Argentina de manera preocupante", dijo a El Cronista Oliveri, quien tiene línea directa con el Vaticano.





El impacto económico de Milei

En el plano económico los anuncios del libertario de dolarización, erradicación de la obra pública o eliminación de buena parte del Estado ya generan alertas. El riesgo país pasó en las últimas semanas de 1800 puntos a 2050. Y el valor de acciones y bonos argentinos en el Merval se vieron deteriorados sustancialmente.

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, se refirió a las propuestas económicas de Milei: "Sus políticas solo generarían más inflación" , dijo. A la vez, no son pocos funcionarios del Ministerio de Economía que ven con preocupación la escalada verbal de Milei en función del impacto en los inversores extranjeros.

Massa prefiere ir por el mensaje propositivo y sin agravios hacia Milei. El ministro-candidato pregunta a los votantes que visita en sus recorridas electorales: "Si se cierra el comercio con China y Brasil como dice Milei. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de las automotrices de Córdoba y Pacheco o los productores de aceitunas de Catamarca que venden su producción a Brasil?".

El asesor de Massa en política exterior, Gustavo Martínez Pandiani, ayer se cruzó con la referente de relaciones exteriores de Milei, Diana Mondino: "Proponemos una visión más pragmática, donde los socios no se eligen por quién me hace sentir más cómodo personalmente y tampoco por qué ideología tienen esos países, creemos que como en el mundo normal las relaciones se manejan por intereses o valores", remarcó en relación a las críticas del libertario por la incorporación de Argentina a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

No sólo esto. Martínez Pandiani también fue directo al ataque de Mondino y sus propuestas de cortar lazos comerciales con Beijing. "Quiero recordar que los tres socios principales de China son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, no me suenan países muy comunistas", dijo.





Diplomacia y obra pública

La preocupación del Gobierno ante las propuestas de Milei también tiene su correlato en varias embajadas extranjeras apostadas en Buenos Aires. Los diplomáticos de países centrales esbozan en privado al canciller Santiago Cafiero o a los referentes de política exterior de Massa la preocupación por un eventual gobierno de Milei.

¿Qué ocurrirá si se dolariza la economía? ¿Podrá el libertario cortar el gasto público como dice sin generar caos social? ¿Vendrán los inversores ante una inestabilidad política? Son preguntas que resuenan en el ámbito diplomático y llegan a la Casa Rosada o la Cancillería .

Ya el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, adelantó el mensaje de Lula Da Silva sobre Milei: "Algunos de los temas planteados por ese candidato no ayudarían en nada a la integración regional y bilateral", dijo a El Cronista.

Milei ya generó una trifulca diplomática para Argentina. Se peleó abiertamente con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric y con Lula Da Silva.

En otro plano de preocupación que hay en el Gobierno sobre el efecto Milei en lo inmediato aparece la idea de Milei de desterrar la obra pública en manos del Estado. Esta postura encontró respuesta inmediata en el Ministerio de Obras Públicas que lidera Gabriel Katopodis.

"En ningún país de la tierra existe sólo la obra privada. En Argentina ya probaron con la PPP y fueron un fracaso, además de ser un sistema ruinoso para las finanzas del Estado", dijeron a El Cronista allegados al ministro Katopodis.

Desde allí resaltan que el sector de la construcción llegó a los 480.000 empleos y ese récord histórico "se alcanzó gracias a la inversión del Estado en obra pública", dicen. Pero los empresarios de la construcción miran con preocupación las propuestas de Milei y esperan.