El Estado invasivo y el cambio rápido que beneficia a Milei, según Claudio Zuchovicki

En medio de la incertidumbre electoral que dejaron las elecciones PASO en agosto, Claudio Zuchovicki analizó cómo impactan los comicios en la realidad argentina además de describir cómo ve las principales propuestas de los candidatos.

"Creo que hay cosas que estamos un poquito menos inciertos de lo que estábamos hace un tiempo atrás, porque más o menos ya notamos un par de cosas a nivel global, mucho más fácil de verlo, el mundo empezó a soplar a favor y no en contra", consideró el analista financiero en diálogo con Radio Rivadavia.

Zuchovicki describió cómo está la situación global "con menos volatilidad y precios más lógicos que hace unos años" y aseguró que este nuevo clima impactará de forma positiva en la Argentina, por lo que apuntó que "ahora los problemas no son del mundo sino de la Argentina".

En este punto, Zuchovicki opinó sobre las tres propuestas que quedaron como las más probables de alcanzar la Casa Rosada como son Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa.



"Una que quiere ir a 180 kilómetros por hora y romper el camino para que no puedas volver atrás, un cambio rápido, fuerte para que no vuelvas al peso", comenzó el analista. "Otro que dice 'vamos a ir rápido a 120 km por hora', si quieres respetando algunos contratos o un poquito más respetando los límites", siguió sobre la segunda postura.

Sobre la tercera, consideró que "también quiere ir para la disminución del déficit fiscal, es una buena noticia, los tres quieren ir para el mismo lado, para corregir los precios distorsivos de la Argentina, pero el problema es que lleva atrás en el auto gente que no quiere, o sea la tiene a Cristina (Kirchner) en el simulador".

Según analizó, "se eligió cambiar rápido en un 60%, lo que falta saber es si a 120 o a 180 kilómetros por hora".

La mirada de Zuchovicki sobre la actualidad de la Argentina

"Hay algo que también eligió la mayoría de la gente: que el Estado me saca el pie de encima, ese concepto con el que crecimos de 'estado presente' pasó a ser 'estado invasivo' y la gente lo que me parece que dice es 'déjame ahí, ya no quiero que me defiendas'", desarrolló el analista económico y financiero.

Sobre el tema del déficit fiscal, agregó que "el ajuste va a ser inevitable, gane quien gane ¿vos te crees que se va a poder mantener la brecha cambiaria? hay dólares a $ 350 y cada vez que devaluó 20% todo salió al revés, porque subió todo más que un 20% con lo cual, la devaluación quedó más atrasada".

Elecciones 2023: noticias, candidatos y cuándo se vota en Argentina

"De hecho ya se hace un ajuste fenomenal. Habla con cualquier jubilado, lo están viviendo de esta manera. Tenés el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza de la historia y está claro que está gastando muy mal", sostuvo.

Por último, opinó sobre la dolarización: "El punto es la distorsión de precios. Vamos a hacer una dolarización 10 a 1 para hacerla fácil: la cuenta es que debo $ 100 y gano 80. Bueno, ahora en dólares gasto 10 pesos porque dolaricé 10 a 1 y me ingresan 8, ¿quién me van a financiar los dos restantes?"

"Bajo ese punto de vista tenes que eliminar o generar la expectativa de que vas a eliminar el déficit fiscal", cerró.