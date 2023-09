Los candidatos a legisladores, cara a cara: lo que dejó el otro debate porteño

De derecha a izquierda, la postal de los candidatos que encabezan la lista de legisladores porteños funcionó como un pronóstico de lo que vendría después: Eugenio Casielles (La Libertad Avanza) saludó a medias, no tenía bien en claro que hacer con esa mano y en cambio, la otra, la guardó en el bolsillo; Facundo del Gaiso (Juntos por el Cambio) compartió pulgar arriba con Matías Lammens (Unión por la Patria),- y esa sería la única coincidencia de la noche- Celeste Fierro (FIT-U) tenía el puño izquierdo levantado y sonreía con convicción: ya había definido a su oponente.

El debate, que fue el segundo obligatorio del ciclo estipulado por el Código Electoral porteño, estuvo moderado por los periodistas Brenda Brecher y Damián Glanz, y se gestó con la moderación que caracteriza a un evento que sigue a uno más ruidoso- el debate de candidatos a jefes de gobierno porteño- y que antecede a uno más trascendental: el debate presidencial del domingo.

En el programa los candidatos desarrollaron sus propuestas y desafiaron a sus oponentes en torno a cuatro ejes temáticos: 1) Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo; 2) Autonomía, Sistema Político, Justicia y Seguridad; 3) Infraestructura, Gestión urbana, y Código Urbanístico; 4) Educación y Salud; 5) Cultura y Desarrollo Humano y 6) Género y Diversidad.

La ubicación de los candidatos fue elegida por sorteo, y el primero en mostrar sus cartas fue Casielles. El referente de 39 años del espacio libertario refirió a la fuerza política surgida hace dos años como una suerte canalizadora de "una bronca que tenemos todos". Su primer minuto finalizó con una promesa mesiánica que intentaría sostener el resto de la jornada: "En el transcurso de la noche lo que voy a hacer es, en lugar de usar muchas palabras para decir cosas lindas, contarte todo lo que pensamos hacer para que vivas mejor".

Lo que no se vio: minutos antes de que comenzara el programa: el diputado de LLA, intercambió unas palabras con Del Gaiso. El comentario fue inocente; puntualizó sobre un detalle que se podría haber pasado por alto: no tenían sillas, y no las tendrían hasta el último bloque.

Lo que tampoco se vió durante el debate fue cuando la cúpula libertaria, integrada por Karina Milei, realizó un zoom a la pantalla del televisor más cercano, para enfocar el primer plano a su candidato. Ni cuando se acercaron Ramiro Marra y Vanina Biasi para asesorar a sus respectivos candidatos. Tampoco se escucharon los abucheos cuando se cruzaron Casielles y Fierro.

A lo largo de la jornada, su tono resulto monótono e inexpresivo , aún cuando desafío a Fierro por utilizar el término de "casta politica" y aludió a una batalla ganada. A cambio recibió la segunda interrupción de la candidata del Frente de Izquierda. "Es muy difícil cuando no se puede debatir con respeto", direccionó.

En el primer bloque crítico la ley de alquileres, pero contempló la posibilidad de un crédito para acceder a una vivienda. Cuando le tocó su minuto de cierre de bloque se calzó los anteojos y leyó sus iniciativas: d isminución progresiva del ABL, presupuesto base cero para revisar que se gasta en cada ministerio, reducción de cargos públicos y ajuste del Estado.

También se calzó nuevamente los anteojos cuando leyó la propuesta de crear un registro de piqueteros, y sancionar a quienes lleven a menores a las manifestaciones.

La siguiente fue Fierro, que pegó a la presentación de su cargo, su docencia y su maternidad. La militante de MST fue por todo y por todos: apunto a la " escribanía de Larreta" y a la "complicidad" en los últimos años del peronismo y el macrismo para aprobar leyes. "Ahora vamos a una Legislatura donde van a cogobernar con los liberfachos", cerró. Pero eso sería solo el pie. La candidata arremetió a su oponente por el negacionismo que representa su espacio. "Se presentan como lo nuevo, pero tienen olor a naftalina", sentenció.

Se cruzó de brazos en reiteradas oportunidad, la primera fue para objetar a Del Gaiso sobre la urbanización de los barrios populares en la Ciudad. Cuando la crisis habitacional fue el centro de discusión expuso sus propuestas: el piso del precio de los alquileres tiene que ser de un 15% de los salarios, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, y un plan de obras públicas y urbanización de las villas.

"Estaria bueno saber donde viven, porque nosotros si somos inquilinos, y sabemos lo que cuesta alquilar y tener el acceso a una casa propia", chicaneo en el cierre y sin hacer distinciones.

Sin embargo, optaría por polarizar particularmente con el referente libertario. "Te escucho hablar mucho de la casta. Pero ¿no sos vos quien estuvo con el duhaldismo, con Massa y ahora sos diputado de Lavagna?", retrucó a Casielles. Él retomo la terminología de la casta, y le pidió "que sea educada y no lo interrumpa más". Ella devolvió el desafió: interrumpió, se rió irónicamente y cruzó nuevamente los brazos. Él termino "cediéndole" a medias su tiempo. "Ya no se que me preguntaste", refutó, pero después respondió que la fuerza política que integra no está en contra de los espacios verdes.

Casielles a Fierro "¿qué queres proponer? Te cedo la palabra" #LaCiudadDebate 2023 pic.twitter.com/HDZqd6XtxP — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) September 29, 2023

Facundo del Gaiso buscó empatizar con la audiencia a través de su experiencia personal y su trayectoria, momento crucial en el que hizo resurgir la figura de Elisa Carrió en el escenario político. Recién después de eso mencionó que "con Jorge, Clara, y todo el equipo de la ciudad van a ir por más".

Tuvo otro momento protagónico cuando se ocupo de cerrar el primer bloque. Fue entonces cuando se jactó de poner sobre la mesa algo que el resto no se había encargado de discutir: "la casa común que es el medioambiente". Ahí mismo aprovecho para ironizar sobre el descreimiento de Javier Milei, increpó a Lammens por la inflación y le confirmo a Fierro que él si alquila. A Caselles le pregunto si estaba de acuerdo con la coparticipación ("me preocupa porque Milei dijo que iba a reducirla").

Sólo se limito a una interrupción que fue rápidamente silenciada: cuando la única candidata le objeto que la urbanización corresponde a una "cosmética".

Del Gaiso a Casielles "¿quieren seguir quitando coparticipación?" #LaCiudadDebate 2023 pic.twitter.com/CcMXaN0kJ4 — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) September 30, 2023

Luego llego el turno de Lammens. El Ministro de Turismo y Deportes, celebro el encuentro y la oportunidad de debatir. "No cuenten conmigo para las agresiones", adelantó al comienzo del programa. En ese marco "conciliador", el funcionario le guiño un ojo en reiteras oportunidades a Fierro-que no fue del todo correspondido- y en las intervenciones optó por solicitar "acompañamiento" de sus opositores.

En su presentación destacó el programa Previaje, y el impacto positivo que tuvo su sector en el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Durante el primer bloque, el candidato de Unión por la Patria propuso crear un Banco público de vivienda, y regular el ARBNB y los alquileres temporales para garantizar el acceso a la vivienda, y que haya más oferta en el mercado.

Crítico la "dinastía porteña", que gobernaron 16 años y que ahora van por los 20, que ahora "viene el primo del primer jefe de gobierno porteño". Destaco que en cuatro pasaron seis ministros de seguridad, recordó el reciente asesinato de Mariano Barbieri en Palermo. Afirmo que van a sacar 1800 efectivos a la calle y que el sistema de videovigilancia únicamente no sirve.

Durante el transcurso del debate opto por polarizar con Del Gaiso, a quién cuestionó porque el gobierno teniendo las herramientas no opto por derogar el Código Urbanístico.

Lammens a Fierro "¿apoyarías la creación de una agencia de tecnología?" #LaCiudadDebate 2023 pic.twitter.com/AfF4QrvVGW — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) September 30, 2023

Casielles realizó la apertura del primer eje temático, y del último; que entre otras consignas abarcaba Género y Diversidad, el talón de Aquiles de LLA. Comenzó haciendo hincapié con que es una "falta de respeto" la situación en la que viven los médicos, los policías y los docentes, que hay que bajar los impuestos. Para abarca el último aspecto -y el más comprometido- enumeró a todas las candidatas mujeres que integran el espacio libertario.

Fue cuestionado por Del Gaiso por la implementación de vouchers en la educación. Él le retruco que nuevamente no entendió las propuestas de Javier, y que no va a ser lo primero que van a realizar en un eventual gobierno.

Al cierre la referente del FIT-U pidió reconocer por ley el riesgo psico-social a los que están expuestos los trabajadores de la salud, y refirió la situación de los comedores públicos. "Mi hija va a una escuela pública, no me tiene que contar nadie cuales son las condiciones en las que se come", manifestó. En esa línea, Lammens encontró quorum de la candidata cuando propuso derogar el servicio y pidió acompañar e involucrar de forma directa a las familias. A cambio, Fierro recibió el visto bueno del ministro para reconocer el labor de los enfermeros/ras.

La despedida de los candidatos duro un minuto. Matias Lammens expresó que "ama la Ciudad de Buenos Aires" pero que esta "estancada". Por otro lado apuntó contra los que "irresponsablemente proponen romper todo", y recalcó la importancia de un Estado activo.

Eugenio Casielles agradeció la oportunidad del encuentro, se diferencio del resto de las fuerzas políticas y se defendió de su antecesor: "Nosotros no queremos romper todo, queremos romper el sistema actual". Celeste Fierro culpó al fracaso de las coaliciones gobernantes, y que trajo como puntapié el avance de la derecha.

Facundo Del Gaiso fue el encargado de cerrar el programa. Ponderó las políticas de Juntos por el Cambio para "transformar" la Ciudad, sentenció al kirchnerismo y pidió seguir confiando.