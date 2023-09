El referente en Seguridad de Massa revela el plan contra el delito en el Conurbano y los narcos en Rosario

Ramiro Gutiérrez es diputado nacional de Unión por la Patria, pero dirige a la par los equipos de Seguridad de la campaña presidencial de Sergio Massa, quien lo encomendó a viajar a la Comuna 13 de Medellín y a Israel para importar modelos que permitan reducir la inseguridad, en particular desde la prevención y la detección del delito .

Entrevistado por El Cronista en uno de los cuartos complementarios del búnker central de campaña, Gutiérrez no enfatiza en la autocrítica sobre la actual gestión de Seguridad, pero aclara que "se termina eso [este mandato] y Massa pone su fórmula" .

Con los nuevos afiches de su candidato y compañero del Frente Renovador de fondo, el asesor remarca que la dinámica de las policías provinciales debe transitar grandes estructuraciones, que en un eventual mandato deberían enviar fuerzas unificadas a Rosario y que el Código Penal merece un cambio por 30 o 40 años .

- ¿Cuáles son las primeras medidas que planean implementar si Massa asume como Presidente?

- Los principales objetivos que tenemos son dos: bajar los niveles de inseguridad y subir los de tranquilidad pública . Para eso tenés que tener control de la actividad pública por parte del Estado y del Servicio de Seguridad en la calle. Lo que proponemos es financiar a la policía de proximidad para quien la tiene y crearla para aquellos que no .

- ¿En qué se diferencia esta fuerza de otras?

- Es un sistema que lo traemos de Francia. Es restablecer el escudo protector que hay entre una persona que trabaja, que hace sus cosas y alguien que la está mirando para cometer un delito. Tiene que haber un escudo de alguien que esté patrullando muy próximo al ciudadano y con capacidad de responder. Esa policía está formada en la resolución del conflicto, muy cercana en el conocimiento del vecino, de territorio, viven en el mismo lugar, por eso lo conoce, lo espera cuando va a entrar a su casa, conoce el comerciante y sus horarios . Massa quiere mucha presencia en la vía pública para mayor seguridad a partir de un policía próximo.

El líder de los equipos de Seguridad de Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez.

- ¿Y cuáles son las otras medidas próximas?

- La principal es el aumento del financiamiento a las provincias en seguridad. Queremos tener una policía inteligente, trayendo el modelo de Tigre de videovigilancia en las 24 horas, con una cuadrícula desplegada y un servidor de seguridad tecnológico como asistente a ese personal desplegado en tierra . En el centro de monitoreo habrá una persona formada en una técnica que desarrolló el FBI que se llama criminal profiling, con capacidad de ver síntomas y signos del delito cuando se está gestando para poder interceptarlo. Si la persona que está videovigilando esa zona advierte esa situación de síntomas y signos de conductas propiciatorias, manda rápidamente la patrulla de tierra que te intercepta, te frena y la patrulla lleva un sistema que se llama Morpho Touch, un escáner que en 60 segundos te da información vital sobre quién es la otra persona. Ese patrullero sale rápido para la Fiscalía y después puede volver a patrullar.

- Pareciera que ustedes buscan enfocarse más en la prevención del delito que enfatizar una política de seguridad tendiente al accionar mismo del policía

- La seguridad tiene cuatro momentos, la anticipación, la prevención, la respuesta y la mitigación . La respuesta es con víctima presente, en la mitigación la dañaron o la mataron. Massa nos propone intervenir en esos dos primeros momentos . Anticipación es con soporte tecnológico y con policía de proximidad. Las dos están viendo para que no ocurra, para que no seas víctima. Y la prevención es la interagencialidad del Estado, con políticas de acción social y alertas tempranas como se hace en la Comuna 13 de Medellín para combatir a los narcos.

- ¿Estas nuevas metodologías están consensuadas con las distintas fuerzas policiales?

- Las fuerzas policiales tienen un sistema muy viejo de actuación, con un oficial de servicio y un oficial de calle que rondan en una cuadrícula fija . Eso es del siglo XIX, ya no se usa más. Vos hoy tenés sistemas predictivos . Quien lo introdujo en la Argentina se llama Rudolf Giuliani [ex alcalde de Nueva York] que trabajó con Massa. Este sistema cambia estas cuadrículas de manera dinámica por las áreas en donde puede haber una prevalencia de comisión de delitos que por lo que viene pasando en los últimos 15 días , que ahí van a arrebatar un teléfono. Ahí vos tenés que consignar un policía que va a estar con ropa sport y zapatillas porque va a correr al arrebatador.

- Habló de implementación de sistemas tecnológicos, nuevos cargos y capacitaciones... ¿Están las partidas presupuestarias para llevar hacerlo?

- Es caro y largo en el tiempo, pero hay dos fuentes de financiamiento, la estatal y la innovadora. Sobre esta última, Massa presentó ya en el Congreso, con la firma transversal de muchos diputados, la creación de la Agencia de Bien Restituido, que propone reorganizar los más de 9000 bienes ya decomisados por la Justicia . Los que se pueden reutilizar pasarán a ser un centro de estudios y los que no se reconvertirán en política pública o económicamente. Eso va a ser fuente de financiamiento real con bienes que ya existen y que hoy maneja discrecionalmente el Poder Judicial, fuente que vamos a descentralizar mediante este ente más autónomo.

Ramiro Gutiérrez, diputado nacional de Unión por la Patria.

- ¿Basta con eso para resolver las cuestiones de inseguridad del Gran Buenos Aires, por ejemplo?

- También vamos a políticas pensadas para las etapas de respuesta y mitigación. Sergio ya nos hizo presentar en el Congreso una modificación a la Ley de Seguridad Interior, que regula el esquema de defensa frente al ilícito en la Argentina. Esa ley la modificamos para crear una agencia nacional de fuerzas combinadas . Hoy todas las fuerzas sólo pueden intervenir en un momento y en un lugar determinado si hay estado de sitio o conmoción interior. Entonces, queremos tener respaldo legal para crear un mando unificado si se desperfila una zona o un corredor o barrio del Conurbano. Hay que proceder con toda la opratividad de las fuerzas de seguridad del país: fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal; que si la zona necesita una reestructuración mayor se quedarán un año o dos.

- ¿Este esquema también está pensado para Rosario?

- Sí. Rosario fue la inspiración para esa ley con otras . Como por ejemplo la ley que crea la figura de las balaceras, que crea la figura en el Código Penal de las balaceras extorsivas. Esta herramienta le va a servir a los ficales para que se pueda encuadrar fácilmente en un delito y que sea penado.

- ¿Cuánto tiempo debería estar este mando de fuerzas unificadas en Rosario?

- Hasta que la zona se perfile. Nunca se sabe el tiempo. En algunas zonas, el delito muta rápidamente. Entonces vos atacás una zona y van a otra ciudad dormida . En la criminalidad compleja, trabajas bajo formas estructuradas que se denominan nodos. Son como células, todas vinculadas entre sí. Una consigue la munición ilegal, otra controla quiénes son los abogados que van a estar de guardia permanentemente, otros forman a los soldaditos, otros van a cocinar. Cuando todo eso junto opera en un sector se llama nodo y tienen una estructura de jefaturas y de reemplazos de jefes y con sistemas piramidales o familiares. Eso hay que ir a desarmarlo.

- ¿Y cómo se hace? El Gobierno todavía no ha podido desarticularlas...

- Con un sistema que tiene al menos tres patas. Una pata es la inteligencia preventiva criminal del Estado abocado a encontrar esos nodos. Después está el seguimiento propio para emitir esas órdenes de allanamiento y luego un grupo comando especial, que es la que va a romper ese lugar. Para eso se requiere esta agencia, para que cuente con todos esos elementos y con la descentralización que está proponiendo Massa de una Justicia en tiempo real, con la implementación de una nueva figura llamada instructor judicial, es decir, un fiscal que esté para facilitar las órdenes de allanamiento y aprehensión que se precisen en zonas de alta conflictividad.

- ¿Está en autos una eventual intervención?

- No. No abarca la figura legal de intervención dentro de esa área .

- Habló sobre inteligencia, ¿qué planean hacer con la AFI y UIF?

- Massa quiere la unificación de las bases de datos de la inteligencia, que haya una inteligencia central que reúna y analice sin compartimentos . Entonces yo le voy a pedir a la AFI que intervenga en Santa Fe y que me traiga buena información para poder trabajar con las fiscalías federales y con las fuerzas especiales. Ese triángulo es el que yo necesito. Inteligencia, habilitación judicial y respuesta de fuerza especial.

- ¿Qué autocrítica hace el Gobierno de los niveles de inseguridad que se perciben en los principales polos urbanos?

- Hay que trazar una línea y superar a partir de desarrollar una nueva estrategia. Ahora se está terminando un periodo y hay que acompañar a los ministros que están en ejercicio. Se termina eso y Massa pone su fórmula, que va a estar regida por la convocatoria de un acuerdo nacional . Él va a hablar con todos los demás sectores y dentro de ese acuerdo hay temas que se van a consensuar porque son la seguridad es un tema de Estado.

- ¿Qué posturas tienen acerca de los cortes de calle y cómo les gustaría que se reduzcan?

- Esos procesos requieren de una gran conducción. La conducción es poder entender el lugar que le corresponde a cada uno en el ejercicio de los derechos . Hay un derecho a manifestar, pero también hay una figura que se llama el abuso del derecho. Entonces vos no podés abusar del derecho. Y ahí es donde entra el Estado a ordenar. Eso se pauta antes.

- ¿Siente que el peronismo quedó desdibujado en este tipo de debates y que fuerzas como Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza capitalizan más los debates en esta área?

- Sí, pero te lo contesto desde dos lugares. Mi abuelo tenía una revista donde yo leía hace mucho tiempo un artículo que decía que lo peor que le podía pasar a la policía en un gobierno justicialista era generar una policía que sea temida por su pueblo. La policía es un servidor de su pueblo, no debe ser temida. Entonces, nosotros vamos a construir ese tipo de fuerza, una policía de servicio. Segundo, en la Argentina tenemos tres doctrinas del Código Penal, que tiene 100 años: el de Zaffaroni, que nunca ingresó al Congreso, fue un anteproyecto; el de Massa, que se llamó el Código Justo, que ingresó y no se trató, pero que está vivo porque esos proyectos no pierden vigencia por ser códigos y el de Macri, que lo hizo con el auxilio de sectores importantes del Poder Judicial. Mi opinión es que hay que convocar a los tres equipos, sentarlos en una mesa y que hagan algo superador a lo que hicieron los tres y tener un Código Penal para los próximos 30 40 años . También tenemos que enfatizar en reformar la Justicia, porque si vos tenés seguridad, pero no tenés justicia te falta una de las dos armas esenciales.

- ¿Cómo percibe las posibilidades de Unión por la Patria de ganar en un balotaje?

- Hoy hay mucho ruido de que ya estamos, pero primero hay que entrar al balotaje. Es un trabajo militante, político, de comunicación, acción y de propuestas. Nadie sabe qué va a pasar post elecciones, pero Massa es el único que llamó a hacer una gran concertación nacional .

- ¿Tienen alguna propuesta relacionada con el ciberdelito?