El desafío de 'La Rusa' para el debate: sin asesores for export, anti-todos y contra el FMI

"La Rusa" no tiene asesores internacionales, se muestra austera. Fue la única de los cinco candidatos a la Presidencia en estas elecciones 2023 que no fue ni a la embajada de Estados Unidos ni a la de Ucrania. Se diferencia además porque es la única que no reconoce la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

A Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad) es fácil identificarla con sus ideas. Su pelea es, como en cada elección, contra el ‘voto útil' cuando sabe casi con certeza que no tiene chances de ganar.

A pesar de un escenario casi seguro de derrota los referentes de izquierda buscan sobresalir en cada debate e incomodar al resto de sus contrincantes y en el caso de la diputada nacional comparte equipo de debate con su compañero de bancada en el Congreso y de fórmula, Nicolás del Caño. Ella lo ayudó a él y ahora él integra el equipo que la acompañará a Santiago del Estero.



Nicolás del Caño acompañará a Myriam Bregman al debate en Santiago del Estero el domingo

Coordina el equipo Christian Castillo, sociólogo, docente universitario, exdirector de la carrera de Sociología de la UBA y candidato a diputado nacional. Para los temas del primer debate -Educación, Economía y Derechos Humanos y Convivencia Democrática- preparan informes los economistas Pablo Anino y Lucía Ortega y el periodista Eduardo Castilla de La Izquierda Diario; la socióloga Jesica Calcagno; la psicóloga y docente Andrea D'Atri y el apoderado del PTS-Frente de Izquierda Guillermo Pistonesi.

Del Caño y Castillo, acompañarán a Bregman a Santiago del Estero. También irán Alejandro Vilca, diputado nacional de Jujuy y Patricio del Corro, candidato a diputado en la Ciudad e Buenos Aires. La idea es mostrar a la candidata rodeada de figuras de todo el país para ejemplificar su representación federal.

La Cámara Nacional Electoral garantiza la mitad de butacas en el Forum de las que cada candidato tendrá el domingo 8 en el debate de la UBA. Pero más que el espacio la asistencia depende también de los recursos: los organizadores del evento coordinaron con Aerolíneas Argentinas para que haya más vuelos pero cada equipo paga sus gastos de traslado y alojamiento.

Aunque tiene experiencia en debates y frente a las cámaras, Bregman ha hecho alguna práctica para ajustar su presentación a los escasos tiempos del reglamento. Un minuto de presentación, dos minutos para exponer temas, 15 segundos para preguntas y 45 para las respuestas. En su caso no contrató un estudio sino que se reunieron en casas o en oficinas partidarias.

Los momentos en los que más piensa el equipo son las cinco oportunidades que tiene la candidata para apretar la luz roja y pedir derecho a réplica y las preguntas -sin repreguntas- a los otros cuatro candidatos, Javier Milei (LLA), Sergio Massa (UP), Patricia Bullrich (JxC) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País). " Se prepara para los momentos de incertidumbre ", admiten.

Nicolá del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca, diputados del FIT que viajarán a Santiago del Estero

El objetivo sin embargo no son los cuatro adversarios sino el mensaje a los indecisos. " Hay más indecisos, las coaliciones no retienen sus votos, ni Bullrich retiene los votos de Rodríguez Larreta ni Massa todos los de Juan Grabois ", advierten quienes afinan con la candidata el mensaje del domingo.

Además están convencidos de que "e l voto de Milei tiene un sector blando con el que se puede dialogar, sobre todo entre los jóvenes de sectores populares que no comparten sus ideas ". También creen que pueden dejar un mensaje a quienes votaron en blanco y a los votantes de las fuerzas que no superaron el piso de las PASO y quedaron en el camino".

" El rechazo al Fondo Monetario nos distingue del resto de los otros cuatro candidatos que coinciden en seguir con el FMI ", le dijo Castillo a El Cronista apuntando a quienes esperan un posicionamiento distinto.

A la pregunta sobre el voto útil que puede polarizar la elección entre Milei y Massa o a lo sumo concentrar las expectativas entre ellos dos y Bullrich, respondió que "no hay que votar por la filosofía de la resignación" aunque admitió que "es a lo que nos enfrentamos todas las elecciones pero la utilidad no es el voto al mal menor sino por las convicciones".