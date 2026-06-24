Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, pasó por Cuentas Claras, en El Cronista Stream, y definió cuál es la tesitura de los argentinos en torno al futuro del Gobierno.

“La mayoría de la gente cree que cuando termine este primer mandato de Javier Milei en 2027, la situación va a ser mejor que la que se recibió ” , analizó Romero sobre la sensación de los argentinos respecto a la gestión de La Libertad Avanza.

Por otra parte, explicó que los puntos sensibles que debiera atender la administración Milei son los del empleo y los ingresos: “El Gobierno no puede mostrar buenos resultados en ese sentido, tal como se trasluce de la encuesta permanente de hogares del INDEC”.

“En términos de ingresos y de salarios, el Gobierno no puede decir ‘la gente está mejor’. ¿Por qué? Porque además a ese gráfico de evolución del salario real hay que agregarle el cambio de composición de gastos. Como estamos acomodando precios relativos, la gente gasta más en costos fijos“, argumentó el director de Synopsis.

Otro punto sensible del desglose de Romero sobre la situación de los argentinos es el del empleo. El especialista fue tajante respecto a la posición de esta administración con esa arista.

“Hay preocupación por el empleo; no es un proceso económico que, estadísticamente, esté generando empleo. Si encima le agregamosque los sectores que más emplean —comercio, construcción e industria— están golpeados, uno entiende por qué las encuestas de opinión pública son más pesimistas de lo que la macro debería invitar a pensar “, esgrimió el analista.

Caso Adorni: cómo afectó al Gobierno

Una cuestión que no pasa por alto en ningún análisis de coyuntura es la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el ojo de la tormenta y desde marzo se transformó en el error no forzado más grande de la gestión de Milei.

Sobre este punto, Lucas Romero es nítido a la hora de asegurar que “el Gobierno ya pagó el costo de Adorni”. Asimismo, expresó: “Lo que ocurre con los hechos es que aparecen en escena y la sociedad los metaboliza y pasan a ser parte habitual de la escenografía”.

(Fuente: NA).

Sin embargo, sí reconoce que “el problema es que fue un escándalo en cuotas que iba agregando novedades desde marzo a esta parte”, pero que “el Presidente ya decidió sostenerlo y ya pagó el costo (o cree que ya pagó el costo), y tampoco parece querer buscarle un reemplazo”.

Elecciones 2027 en el horizonte: cómo va a actuar la gente

Otra de las aristas que mira con especial atención el Poder Ejecutivo es la del horizonte electoral. El director de Synopsis no esquivó las consultas con respecto a qué debe esperar La Libertad Avanza de cara a 2027.

“Lo que les pasa a los gobiernos en los años no electorales es que la opinión pública se pone en modo análisis de caso: mira lo que hace el Gobierno y aprueba o desaprueba. En años electorales, el foco es distinto, es competitivo, que es donde Milei tiene ventaja estratégica. Él emerge en un contexto de desprestigio de la clase política“, explicó Romero.

La contracara de este análisis la reflejó el estado de situación de la oposición, hoy nucleada por el PJ. “El problema del peronismo es que no logró todavía construir la autoridad para decirle a los argentinos: ‘Se puede seguir para adelante, pero en otra dirección’. ¿Cómo hace el peronismo para presentarse al público?“, se preguntó el especialista.

Romero lanzó: “Si la economía mejora, si Milei se recupera y gana competitividad, podremos volver a la situación en la que estábamos en noviembre del año pasado , donde decíamos: ‘Ojo, que Milei puede ganar en primera vuelta’”.

¿Qué pasa con Kicillof, según Lucas Romero?

La cara visible y competitiva de la oposición, Axel Kicillof, hoy se encuentra en un escenario de más incertidumbres que certezas. La opinión pública no es ajena a esta mirada.

“El gobernador de la provincia de Buenos Aires está intentando un movimiento de moderación, de desidentificación con el kirchnerismo, que es lo que produce el enojo del kirchnerismo, porque entienden que es un movimiento de autonomización. Le está costando, porque no lo puede expresar públicamente y lo insinúa sin decirlo”, valoró el politólogo sobre esta cuestión identitaria que se suscita en un bastión a nivel nacional.

Finalmente, destacó en su mirada sobre la coyuntura a la izquierda. “Myriam Bregman no tiene pruritos para decir las cosas, no está jugando una competitividad y está teniendo un posicionamiento muy combativo frente a este gobierno y causa simpatía en mucha gente que está enojada con Milei”, aseveró, pero también hizo una digresión de las chances de la dirigente de lograr una segunda vuelta.