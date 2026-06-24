La capacidad de los seres humanos para aprender, recuperar y retener información, conocida como memoria, representa un recurso esencial en nuestra vida cotidiana.

La memoria es la aptitud que posee nuestro cerebro para codificar, almacenar y recuperar información. Los recuerdos pueden clasificarse en cortos y largos plazos.

No obstante, cuando esta capacidad se ve comprometida y se producen episodios recurrentes de amnesia o pérdida de memoria, puede causar inquietud en los individuos que padecen dicha condición.

Recomendaciones para fortalecer la memoria y promover el crecimiento neuronal

Lisa Genova, reconocida experta en biopsicología y doctora en Neurociencia por la Universidad de Harvard, compartió su perspectiva sobre la mejora de la memoria.

Adiós al Alzheimer: los ejercicios clave para hacer después de los 50 para prevenir la pérdida de la memoria Fuente: Archivo

Con más de dos décadas de experiencia en el campo, Genova ofreció sus recomendaciones para aquellas personas que buscan fortalecer su capacidad de recordar.

Visualización mental : La especialista hace hincapié en la relevancia de crear imágenes mentales vívidas para potenciar la memoria. Al visualizar lo que se desea recordar, se forman más conexiones neuronales, facilitando la recuperación posterior de la información.

Uso de la imaginación: Genova aconseja emplear la creatividad para hacer que los recuerdos sean más memorables. Sugiere añadir elementos inusuales o sorprendentes a lo que se desea recordar, ampliando así la capacidad de retención.

Asociaciones personales: Integrar la información con experiencias personales refuerza la memoria. Recomienda vincular lo aprendido con la propia historia y opiniones para mejorar la retención.

Buscar la emoción: Experiencias emocionales intensas se graban con mayor facilidad en la memoria. La neurocientífica subraya la relevancia de la emoción y la sorpresa en la retención de recuerdos.

Practicar repetidamente: La repetición y el ensayo son fundamentales para fortalecer la memoria. La práctica constante mejora la recuperación eficaz de la información.

Utilizar múltiples señales de recuperación: Es de gran importancia resaltar información con diferentes señales, como olores, canciones o momentos específicos, para facilitar su recuperación.

Externalizar la memoria: Recurrir a ayudas externas como listas, calendarios o notas adhesivas es útil para recordar tareas y compromisos.

Los 5 alimentos que estimulan tu mente y mejoran tu memoria

En la búsqueda constante de maximizar nuestra capacidad cognitiva, la elección de alimentos desempeña un papel crucial.

Adiós al Alzheimer: los ejercicios clave para hacer después de los 50 para prevenir la pérdida de la memoria Fuente: Archivo

A continuación, se presentan una serie de alimentos que no solo nutren el cuerpo, sino que también estimulan la mente, facilitando el mantenimiento de una memoria óptima.