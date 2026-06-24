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La capacidad de los seres humanos para aprender, recuperar y retener información, conocida como memoria, representa un recurso esencial en nuestra vida cotidiana.
La memoria es la aptitud que posee nuestro cerebro para codificar, almacenar y recuperar información. Los recuerdos pueden clasificarse en cortos y largos plazos.
No obstante, cuando esta capacidad se ve comprometida y se producen episodios recurrentes de amnesia o pérdida de memoria, puede causar inquietud en los individuos que padecen dicha condición.
Recomendaciones para fortalecer la memoria y promover el crecimiento neuronal
Lisa Genova, reconocida experta en biopsicología y doctora en Neurociencia por la Universidad de Harvard, compartió su perspectiva sobre la mejora de la memoria.
Con más de dos décadas de experiencia en el campo, Genova ofreció sus recomendaciones para aquellas personas que buscan fortalecer su capacidad de recordar.
- Visualización mental: La especialista hace hincapié en la relevancia de crear imágenes mentales vívidas para potenciar la memoria. Al visualizar lo que se desea recordar, se forman más conexiones neuronales, facilitando la recuperación posterior de la información.
- Uso de la imaginación: Genova aconseja emplear la creatividad para hacer que los recuerdos sean más memorables. Sugiere añadir elementos inusuales o sorprendentes a lo que se desea recordar, ampliando así la capacidad de retención.
- Asociaciones personales: Integrar la información con experiencias personales refuerza la memoria. Recomienda vincular lo aprendido con la propia historia y opiniones para mejorar la retención.
- Buscar la emoción: Experiencias emocionales intensas se graban con mayor facilidad en la memoria. La neurocientífica subraya la relevancia de la emoción y la sorpresa en la retención de recuerdos.
- Practicar repetidamente: La repetición y el ensayo son fundamentales para fortalecer la memoria. La práctica constante mejora la recuperación eficaz de la información.
- Utilizar múltiples señales de recuperación: Es de gran importancia resaltar información con diferentes señales, como olores, canciones o momentos específicos, para facilitar su recuperación.
- Externalizar la memoria: Recurrir a ayudas externas como listas, calendarios o notas adhesivas es útil para recordar tareas y compromisos.
Los 5 alimentos que estimulan tu mente y mejoran tu memoria
En la búsqueda constante de maximizar nuestra capacidad cognitiva, la elección de alimentos desempeña un papel crucial.
A continuación, se presentan una serie de alimentos que no solo nutren el cuerpo, sino que también estimulan la mente, facilitando el mantenimiento de una memoria óptima.
- Alimentos integrales para una mente equilibrada: los alimentos integrales, ricos en ácido fólico y vitamina B6, contribuyen a mejorar la memoria y la concentración, así como a reducir el estrés. La preferencia por harinas integrales en vez de blancas ayuda a regular el colesterol y los niveles de azúcar en sangre.
- Pescados ricos en omega 3 y fósforo: el salmón, la trucha y las sardinas, entre otros, constituyen una fuente abundante de ácidos grasos Omega 3 y 6, así como de fósforo. Estos nutrientes no solo optimizan la conexión entre las neuronas, sino que también protegen contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
- Chocolate Puro: el chocolate puro, por su contenido de flavonoides y otros compuestos, estimula la circulación sanguínea en el cerebro, combatiendo la fatiga y el envejecimiento. Es importante seleccionar variedades con alto contenido de cacao y bajo en azúcares y grasas saturadas.
- Frutos Rojos: cerezas, arándanos, frambuesas y fresas no solo son agradables al paladar, sino que también son ricos en antioxidantes que protegen al cerebro del envejecimiento y previenen la pérdida de memoria, actuando como aliados importantes contra enfermedades como el Alzheimer.
- Frutos secos para un cerebro saludable: las nueces, almendras y avellanas constituyen un verdadero tesoro nutricional. Gracias a su contenido de Omega 3, fósforo, vitaminas del grupo B y antioxidantes, los frutos secos no solo disminuyen la ansiedad, sino que también favorecen el aprendizaje, la memoria y la cognición.