El Gobierno profundiza los cambios en Comunicación: quién es el funcionario de YPF que llega con el nuevo vocero

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Patricia Bullrich no participará este martes de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, una decisión que vuelve a dejar al descubierto las diferencias que mantiene con un sector del Gobierno en medio de la controversia por la investigación que involucra al funcionario.

Así lo confirmaron desde su entorno a El Cronista, quienes evitaron decir que la presidente de bloque no fue invitada pero tampoco afirmaron que por decisión propia había decidido no concurrir.

“No va a la reunión, ella se reúne todo el tiempo, los senadores no”, indicaron desde su círculo más cercano a este medio.

Por otro lado, otras voces dentro del bloque aseguraron que Bullrich fue invitada, pero decidió no acudir a la reunión con Manuel Adorni. “Otra diferenciación”, afirmó con sorna una fuente interna.

Adorni buscará en el encuentro reforzar el mensaje a los senadores sobre la importancia de mantener el blindaje parlamentario.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta deberá encabezar a las 18 horas una reunión de Labor Parlamentaria en la que buscará reunir apoyos para postergar una vez más la interpelación impulsada por la oposición contra Adorni.

Sin embargo, la ausencia cobra especial relevancia política por el enfrentamiento que mantiene con el funcionario y por las críticas que expresó puertas adentro del oficialismo respecto de la estrategia de blindaje impulsada por Javier y Karina Milei.

La diferenciación de Bullrich podría enturbiar la estrategia parlamentaria de cara al próximo jueves. Allí, la presidenta de bloque tendrá a su cargo desarmar las promesas hechas a la oposición dialoguista e interponer la necesidad de tratar en Comisión la interpelación previamente a la moción de censura.

En pocas palabras, el oficialismo había acordado con los bloques amigos el jueves pasado que este jueves habría sesión para tratar temas como la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y se votaría para fijar la interpelación al jefe de Gabinete el 2 de julio.

Lo que buscan desde el gobierno nacional es renegociar ese acuerdo y enviar el tema de interpelación a Comisión para que llegue al recinto con dictamen.

Para que un dictamen llegue al recinto debe tener al menos una semana desde que se firmó, de esta manera ganan una semana más para patear el caso Adorni.

La situación en Diputados

Paralelamente, en Diputados, el gobierno interpuso recursos para evitar que la oposición tenga quórum para tratar el tema y lo más probable es que se caiga la sesión que está prevista para hoy a las 14 horas.

“Está complicado el quórum”, admitió una fuente opositora a El Cronista sobre la posibilidad de que la sesión se lleve a cabo.

La convocatoria fue formalizada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja y contempla distintos pedidos de informes y citaciones al funcionario.

Entre los temas incluidos en el temario figura un pedido de informes verbales a Adorni por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos .

“ Ya se sabe que el PRO y los cornejistas no van a dar quórum ”, especularon desde la oposición en diálogo con este medio.

En este sentido, una fuente parlamentaria explicó que está la versión de los diputados que podrían aceptar mandar todo a comisiones, pero para ello la oposición necesita el quórum.

De poder llegar a Comisión, allí se determinaría con el dictamen de mayoría si solo se interpela al jefe de Gabinete o se interpela con una moción de censura.

Esta teoría cobra fuerza si se toma en cuenta la jugada del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y el diputado Gabriel Bornoroni.

Por un lado, Bornoroni convocó a una sesión especial el miércoles 24 de junio, dónde se tratarán temas clave como el Super RIGI. En pos de vaciar la sesión de mañana y darles una salida elegante a los dialoguistas.

Mientras tanto, Mayoraz convocó a una reunión informativa para el 30 de junio con el objetivo de comenzar a analizar los expedientes vinculados a Manuel Adorni.

De esta manera, el oficialista negocia que la sesión pública de Adorni se desactive y tratarlo en comisión, cómo analizan voces de la oposición.

El movimiento de Mayoraz busca así ganar tiempo y trasladar la discusión a un terreno donde el oficialismo pueda administrar los apoyos y las posiciones de los distintos bloques, antes de que la oposición intente convertir la sesión especial en una pulseada política contra el Gobierno.