El dólar oficial avanzó 2% en la tercera semana de junio y ya acumula una suba de 2,6% en el mes, pese a que Argentina registró en mayo un superávit comercial récord de u$s 3504 millones.

Frente a esto, el economista Camilo Tiscornia analizó la dinámica cambiaria actual y descartó que la tendencia alcista genere alarma.

En una entrevista con el programa “Modo Fontevecchia”, el director de C&T Asesores Económicos explicó que la divisa viene en alza desde el inicio del mes como consecuencia de algunas decisiones del Banco Central (BCRA).

“Ya desde fin de mayo el Banco Central no renovó algunas posiciones de futuros y esto tuvo un impacto en el tipo de cambio”, planteó el economista.

El especialista repasó los movimientos de la divisa y reconoció que esta última semana “ el dólar ha subido un poco más ”. Sin embargo, fue contundente al afirmar que esto no es una preocupación.

“ Por el momento yo no lo veo como algo preocupante ”, sostuvo Tiscornia, y señaló que la suba estacional es un desafío habitual en la economía argentina.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Un patrón estacional distinto al de otros años

El economista recordó que, históricamente, el dólar tiende a subir cuando se acerca el segundo semestre. La razón, explicó, es la menor oferta de divisas tras la cosecha gruesa .

“La Argentina está mostrando una dinámica un poco distinta en este momento en el flujo de dólares”, remarcó. Y mencionó nuevas fuentes que exceden la agroexportación tradicional.

Entre ellas, citó una exportación de energía más fuerte que en años anteriores . También señaló “acceso a cierto financiamiento en dólares” como otro factor relevante.

“Creo que hay algún cambio en el comportamiento habitual”, evaluó Tiscornia sobre la dinámica cambiaria reciente. Pese a esto, aclaró que siempre conviene monitorear la situación.

Optimismo para el segundo semestre

Consultado sobre sus perspectivas para el resto del año, el economista se mostró optimista respecto del programa económico y vinculó esa visión a las nuevas fuentes de divisas.

“ Eso es un factor que ayuda a cierta estabilidad ”, explicó sobre el impacto de la mayor oferta de dólares en el tipo de cambio.

Además, Tiscornia subrayó que el país opera bajo un régimen de flotación cambiaria. “El Gobierno no tiene un compromiso explícito con ningún ritmo para el tipo de cambio”, precisó.

“Está dentro de lo posible tanto que el dólar suba como que baje”, advirtió el economista, aunque consideró que una suba moderada tampoco sería negativa para la economía.

“ En particular si tendiera un poco al alza creo que no sería malo dentro de ciertos rangos ”, afirmó.

“La perspectiva debería ser positiva”, concluyó Tiscornia sobre el panorama cambiario para los próximos meses, aunque evitó hacer pronósticos numéricos sobre el valor de la divisa.