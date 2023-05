Tras la "renuncia" de CFK, quiénes son los candidatos confirmados y los que podrían jugar

La vicepresidenta Cristina Kirchner ratificó ayer a través de una carta lo que ya había dicho en diciembre: que no será "candidata a nada". Así, la titular del Senado, al igual que su compañero de fórmula Alberto Fernández, y el expresidente Mauricio Macri, se sumó a la lista de los dirigentes políticos que se bajaron de la contienda electoral, pero que no por eso se retiran de la política. Ante este panorama de "renunciamientos", quiénes siguen en carrera y quienes coquetean con su candidatura.

"Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", ratificó Cristina Kirchner ayer, a través de un texto que difundió ayer en sus redes sociales, titulado A los compañeros y compañeras.

Pero no figurar en una boleta no quita que la Vice apueste a seguir manejando los hilos y retener la lapicera para el armado de listas. "Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden", habría dicho tiempo atrás ante un encuentro a puertas cerradas que mantuvo con sindicalistas.

Alberto Fernández también se bajó de la carrera. Pero intenta marcarle la cancha al propio frente que integra. Tanto él como sus laderos insisten con que el próximo candidato o candidata del Frente de Todos debe ser elegido en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De alguna manera, el jefe de Estado apuesta a que no se repita el "dedazo" que lo llevó a él a ocupar el Sillón de Rivadavia hace menos de cuatro años y, de paso, que alguno de los pocos albertistas que quedan, den la pelea.

Quien se bajó de la contienda pero también intenta influir en el partido que él mismo fundó es Macri. Tal es así que mantiene la pulseada con Horacio Rodríguez Larreta para que sea su primo, Jorge Macri, quien suceda al alcalde porteño. El expresidente no quiere dejar en manos del radicalismo, puntualmente Martín Lousteau, el lugar que vio nacer al PRO.



Pero a esta categoría de "renunciantes" con aspiraciones a influir en el tablero electoral se le suma otra. Y es la de los dirigentes que mantienen vivas sus intenciones de ser candidatos a presidente.

Por un lado se encuentran los amarillos Larreta y Patricia Bullrich. Los dos referentes del PRO encabezan las encuestas de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio y pelean para ver quién será el ganador. Ambos están confiados en que el próximo gobierno será de JxC. De allí que la lectura es: quien gane la interna, preside el país. Pero lo cierto es que incluso dentro de la coalición opositora son varios los que se mantienen como firmes precandidatos.

Uno de ellos es Gerardo Morales, que semanas atrás se anotó un triunfo en su provincia. Su candidato a sucederlo en Jujuy tras ocho años de gobierno se impuso. El gobernador aprovechó el resultado para mantener viva la "mística" radical. El otro radical que se mantiene en pie es el neurocirujano Facundo Manes.



Facundo Manes ratificó su candidatura a Presidente.

"Vamos a tomar el mando los honestos, los que pagamos los impuestos. Nos robaron la Argentina en la que crecimos y queremos recuperarla", aseguró anoche, en declaraciones a la prensa, al ratificar su precandidatura.

Con acto en Ferro y todo, también se lanzó a la carrera el excompañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

El fin de semana se anotó un sexto precandidato dentro de Juntos por el Cambio: José Luis Espert. El liberal selló un acuerdo con la coalición y así -al menos por ahora- dará la pelea dentro de ese espacio. Hasta hace poco, el diputado nacional aspiraba a ser precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Pero "pasaron cosas".

A la lista de candidatos a presidente por parte de la oposición se suma Javier Milei. Pese a la carencia de estructura y a la derrota que vienen sufriendo sus candidatos a nivel provincial, el libertario le trae dolores de cabeza tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio.

En las últimas horas, presentó ante la Justicia su plataforma electoral en la que propone, entre otros ítems, la dolarización de la economía, derogar la ley del aborto y la eliminación del sistema de coparticipación federal.

La Izquierda también tiene tres postulantes en carrera: Myriam Bregman, Gabriel Solano y Christian Castillo. Vale recordar que en las últimas elecciones, el FIT se ubicó como tercera fuerza a nivel país.

Juan Grabois fue el primero que se lanzó a la candidatura dentro del Frente de Todos. Lo hizo durante el verano, cuando las calles aparecieron empapeladas con la leyenda Juan XXIII. Los carteles los habían puesto para el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero el dirigente social se subió a la movida y llevó agua para su molino.

Es cierto que Grabois dijo que declinaría de su candidatura si el actual ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro se lanzara.

Pero lo cierto es que, al menos por ahora, Grabois sigue firme. Incluso, este viernes, bajo la consigna Argentina Humana Juan 23, el referente de la UTEP se lanzará en un acto que encabezará en el microestadio de Ferro.

Daniel Scioli es otro de los dirigentes del Frente de Todos que se presenta como precandidato. En un revival de lo que fue el 2015, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró hace tiempo que él es "el candidato que representa el consenso, la sensatez, el sentido común, el pragmatismo, la conciliación, la unión de los argentinos".

Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete, es otro de los que avisó que se anota para dar la pelea.

Es más, en las últimas horas en sintonía con el Presidente, aseguró que "el mejor camino que puede tomar el Frente de Todos es las PASO". Y hasta arrojó cuál sería su primera medida si desembarcara en Casa Rosada: "Si fuese Presidente, el primer día vuelvo a poner la Ley de Medios que derogó Macri".

¿Candidato sí o no?

Dos referentes del Frente de Todos apuestan al misterio. Por un lado, Eduardo "Wado" de Pedro quien, tras la declinación de CFK, se ilusiona con ser el candidato que represente al cristinismo. Pero hasta ahora, el ministro del Interior no confirmó ni negó la posibilidad. La decisión final, se sabe, depende de lo que diga "La jefa" del Frente de Todos.

Pero lo cierto es que esta mañana, varios distritos del conurbano aparecieron con pintadas que rezan "Wado Cristina 2023".

"¿No les parece que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política? Para que haya estabilidad tiene que haber orden político", dijo días atrás Sergio Massa quien por estas horas suena como el dirigente que podría "sintetizar" al Frente de Todos. Por ahora, el tigrense guarda silencio.

Para que haya estabilidad tiene que haber orden político", dijo días atrás Sergio Massa.

Pero, con ese planteo, el ministro de Economía dio una pista de la condición que pone para ser el candidato del Frente de Todos: no afrontar unas PASO.