El Ejército de Liberación Nacional confirmó que decretará un cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales previstas en Colombia. El anuncio fue divulgado en la mañana de este lunes a través de su canal oficial, en el que la organización armada reiteró su postura crítica frente al sistema electoral, pero aseguró que no interferirá en la participación ciudadana. Según el comunicado, el grupo insurgente sostuvo que, como en procesos anteriores, adoptará esta medida para —en sus palabras— permitir que el pueblo colombiano pueda ejercer su derecho al voto en libertad. Al mismo tiempo, dejó claro que mantiene reservas frente a la capacidad de los comicios para resolver los problemas estructurales que, a su juicio, atraviesa el país. El pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional se enmarca en la jornada electoral programada para el 8 de marzo de 2026, cuando los colombianos acudirán a las urnas para elegir Congreso y participar en consultas presidenciales. En su mensaje, la guerrilla recordó que durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos ha declarado ceses al fuego de manera unilateral. Bajo esa línea, aseguró que mantendrá esa “política histórica” como muestra de coherencia con su visión de garantizar condiciones para la participación ciudadana. No obstante, el grupo cuestionó que las campañas actuales estén marcadas por disputas políticas sin propuestas colectivas de fondo y señaló que, en su criterio, los comicios no han significado transformaciones estructurales para el país. En el comunicado, la organización insurgente manifestó escepticismo frente al impacto real de las elecciones en la solución de la crisis social y de seguridad. Afirmó que los procesos electorales recientes han mantenido —según su postura— una misma lógica de poder sin cambios profundos. Además, rechazó señalamientos que lo responsabilizan de presuntas intenciones de afectar el libre ejercicio del voto. El grupo sostuvo que no controla ni orienta los órganos del sistema electoral ni participa en los escrutinios. En ese contexto, el ELN volvió a poner sobre la mesa su propuesta de un “Acuerdo Nacional”, abierto —según indicó— a debatirse con el próximo presidente, el nuevo Congreso y distintos sectores de la sociedad colombiana. El grupo armado también lanzó nuevas críticas contra la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, calificó esa estrategia como un fracaso y aseguró que, desde su perspectiva, se ha combinado el discurso de diálogo con operaciones militares en distintos territorios. La guerrilla hizo referencia a recientes acciones de la Fuerza Pública, particularmente en regiones como Arauca y el Catatumbo, donde han ocurrido operaciones contra estructuras armadas ilegales. Según el ELN, estos hechos evidenciarían contradicciones entre los acercamientos de diálogo y las decisiones militares adoptadas por el Gobierno. Incluso, mencionó que tras reuniones con emisarios oficiales y delegaciones internacionales, se habrían producido bombardeos en zonas donde previamente se desarrollaron encuentros exploratorios, situación que el grupo calificó como una utilización de las conversaciones con fines estratégicos.