Facundo Manes sigue sin encontrar apoyo fuerte de la UCR: ¿cambia su estrategia?

"No hay Plan B", dicen desde el entorno de Facundo Manes. Mientras el grueso del radicalismo se encuentra envuelto en la interna del PRO -algunos del lado de Patricia Bullrich y otros alineados con Horacio Rodríguez Larreta- el neurocientífico se mantiene firme. Asegura que será precandidato a presidente e insiste con que un radicalismo unido, aun cuando haya dos candidatos del PRO, gana la interna.

Manes fue la sorpresa en las elecciones de medio término de hace dos años. Tuvo un resultado mejor del esperado. Cosechó más de un millón de votos en el que fue su debut en la política. Dos años más tarde, se niega a que el partido que lo fue a buscar para sumarlo a sus filas se conforme con la vicepresidencia.

La promesa del presidente de su partido, Gerardo Morales, de que esta vez la UCR no sería furgón de cola del PRO parecería haber quedado en el olvido para buena parte del partido centenario, no para Manes. Aún cuando el jujeño se lanzó como precandidato a presidente, los radicales dan por descontado que el gobernador anunciará, en los próximos días, que será el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, el neurocientífico insiste: tiene que haber un precandidato radical. Insiste con que, si todos se alinean detrás de un dirigente de ese partido, podrían sacar 13 puntos en las PASO y llegar a las generales.

"Se va a meter a tratar de ganarla", aseguran desde su entorno. Sigue en carrera pese a que el neurocientífico habría recibido propuestas de los diferentes precandidatos a Presidente para que lo acompañen en su fórmula. Y no solo los amarillos Bullrich y Larreta. Sino que también "hubo un emisario que le mandó mensaje por Eduardo 'Wado' de Pedro".

Con poco apoyo partidario

Mientras Manes se mantiene como precandidato, desde su partido no suma adhesiones. Al menos en público. Más allá de que mantiene diálogo estrecho con algunos dirigentes del partido centenario, lo cierto es que los pesos pesados están enfocados en la interna amarilla.

De hecho, Morales hace tiempo le marcó la cancha: tiene dar la pelea en la provincia de Buenos Aires. Dicho sea de paso, al menos por ahora, allí la UCR tampoco tiene candidato propio. Una vez más, se impone la interna amarilla Néstor Grindetti-Diego Santilli.

Para Morales, Manes debería ser precandidato en Provincia.

"No está en condiciones de gobernar un país" , dicen desde el entorno del jujeño al referirse a Manes, al argumentar los motivos por los cuáles no están dispuestos a acompañar su candidatura. Consideran que le resta hacer un "camino y aprender". "No vamos a ser irresponsables", rematan.

El Grupo Malbec, que reúne a los radicales enfrentados a Morales y alineados con Bullrich, tampoco parece dispuesto a acompañar la jugada del neurocientífico.