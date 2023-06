Cristina Kirchner está a punto de concretar el traspaso generacional con una alianza que operativamente sellarán Máximo Kirchner y Sergio Massa al presentar la nueva alianza para estas elecciones 2023. Tiene las lapiceras que hacen falta: la del formoseño Gildo Insfrán como presidente del Congreso del PJ nacional; la de Buenos Aires donde conduce el partido el diputado Kirchner y la del Frente Renovador con el pleno poder del ministro de Economía de la Nación.

A diferencia de otros turnos electorales Daniel Scioli se presenta inamovible en su precandidatura presidencial alentado por Victoria Tolosa Paz. Sin embargo el kirchnerismo no quiere transformarlo en otro Florencio Randazzo.

La democracia se nutre de alternativas y se fortalece con más participación.



La estrategia es aislarlo pero no echarlo. Proponen subir de 20 a 40% los votos necesarios para integrar listas. El reglamento se presenta con la alianza.

Hasta se habla de una oferta electoral que Scioli no pueda rechazar como por ejemplo la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sueño del exgobernador antes de que Néstor Kirchner lo mudara a Provincia. A la inversa, el embajador argentino en Brasil busca precandidato porteño. El domingo almorzó en su casa con el ex ministro de Economía Martín Guzmán, un dato que seguramente no cayó bien ni a Cristina Kirchner ni a Massa.

¿No sería esa una derrota cantada en un distrito dominado por Juntos por el Cambio? Hay un argumento de seducción: empujar con candidatos taquilleros en cada distrito para no perder bancas en el Congreso de la Nación y sumar a la fórmula presidencial.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz en un plenario de peronistas porteños

La nueva alianza del Frente de Todos

Las primeras definiciones estarán este martes 13 cuando se firmen las coaliciones bonaerenses para las candidaturas locales y también para los cargos nacionales en representación de Buenos Aires.

El miércoles 14 -en coincidencia con la difusión del nuevo índice de inflación- los apoderados del PJ, del Frente Renovador y de los partidos que integran Unidad Ciudadana (Nuevo Encuentro, Kolina, Frente Grande, Partido de la Victoria) cumplirán con el trámite previo a la inscripción de candidaturas. Hay discusiones sobre si cambiar o no el desgastado nombre de la coalición.

El massismo alienta el fantasma de un salto del dólar si dividen a su electorado. Aseguran que sería un suicidio electoral ir divididos. Y se habla de una fórmula de Massa con Claudia Ledesma Abdala, sin Eduardo "Wado" de Pedro para evitar una oferta puramente metropolitana.



Eduardo "Wado" de Pedro y el actor Esteban Lamothe con quien suelen confundirlo

El ministro del Interior no solo sigue en campaña sino que buscó capitalizar el triunfo peronista de Tucumán. Fue el único que el domingo subió al escenario con Juan Manzur y el electo gobernador Osvaldo Jaldo. Este lunes disertó ante empresarios pymes de todo el país en la sede de la CGE, la confederación que los nuclea.

Luego lanzó una charla con el actor Esteban Lamothe, con quien suelen confundirlo, para subir su nivel de conocimiento: quieren posicionarse antes de que se cierren los nombres de candidatos. También en su caso se menciona a la exgobernadora santiagueña para secundarlo. En La Cámpora son muchos los que lo acompañan.

Anticipo bonaerense

El sábado Sergio Massa pidió fórmula única pero descartó la PASO

La estrategia bonaerense siempre sirve de preámbulo para la nacional. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, confirmó que los renovadores quieren un candidato único en Buenos Aires. No lo dijo pero pareció dejar por sentado que se trata de Axel Kicillof.

"Estamos hablando de la candidatura presidencial. A mí no se me ocurriría plantear que hay que discutir la candidatura a gobernador en la Provincia de Buenos Aires" cruzó a Tolosa Paz y desalentó a quienes piden por Massa en el distrito.

El resultado electoral del último domingo no cambió los planes del Frente de Todos. Ni el triunfo del opositor Claudio Poggi en San Luis, que es una advertencia al peronismo: el PJ, dividido, no gana. Tampoco puede asegurarse que alcance con la unidad. El amplio triunfo tucumano los alianza, especialmente la caída del candidato de Javier Milei, Ricardo Bussi.

La disyuntiva es entre contener el núcleo duro con una fórmula K o proponer, como en 2019, una fórmula que amplíe respaldo electoral con una propuesta a la clase media que define elecciones y que con la inflación pierde poder adquisitivo día a día. Los que conocen a CFK creen que ya decidió y que sólo espera el momento y las formas para no apurar un anuncio electoral.

La prueba del pacto Massa-Kirchner fueron las palabras del ministro de Economía en Tortuguitas, coincidentes con los últimos discursos de Cristina. El saludo grabado de Máximo Kirchner lo ratificó.