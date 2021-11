Elecciones 2021: diferencias entre voto en blanco, abstención y voto impugnado

Las elecciones legislativas 2021 celebran su instancia final con las generales hoy, domingo 14 de noviembre y, como siempre, las elecciones en la Argentina son obligatorias y quienes no se presenten tendrán que pagar una multa de entre $ 100 y $ 500.

Sin embargo, en un contexto de emergencia sanitaria, las autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalaron que las personas contagiadas de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar.

El comunicado oficial de la CNE indicó: "En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo ".

QUIÉNES PUEDEN VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Las personas que figuren en el padrón electoral que tengan entre 18 y 69 años de edad al 14 de noviembre tienen que votar obligatoriamente. El voto es optativo para quienes tengan entre 16 y 17 años y para los adultos mayores de 70 años .

Para los pacientes de riesgo, que siguen estando obligados a votar, se establecieron franjas horarias de "votación prioritaria" y un "facilitador sanitario" que va a corroborar que se cumplan todos los protocolos correspondientes.

QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR EN LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años.

Los mayores de 70 años.

Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberá acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares.

Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.

QUÉ PASA CON EL VOTO EN BLANCO EN LAS ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Si bien el voto en la Argentina es obligatorio, los votantes tienen varias opciones de voto al momento de acudir a las urnas: una de esas opciones es el voto en blanco .

Según la CNE, el voto en blanco es "una herramienta con la que cuentan los electores para manifestar su disconformidad con todos los candidatos y con las propuestas formuladas por los partidos políticos" .

En este sentido, para que un voto sea considerado como voto en blanco, una vez que la persona se encuentre dentro del cuarto oscuro debe colocar, en el sobre que le fue entregado por las autoridades de mesa, un papel sin ningún texto o imagen, o directamente no colocar nada . Por otro lado, cuando se introduce una boleta oficial que carece del cuerpo en alguna categoría, se considera el voto en blanco para el cargo faltante en la boleta.

El votante debe depositar el sobre en la urna de manera normal, aunque, al momento de contar los votos, ese voto será contado como en blanco .

En la Argentina, el voto en blanco no beneficia al candidato que más votos haya obtenido, de hecho, no beneficia a ningún candidato . Es importante distinguir entre votos válidos y votos afirmativos: el sobre vacío cuenta como válido pero no como afirmativo. Estos últimos son aquellos en los que el elector coloca una boleta oficial de algún partido.

El Código Electoral Nacional específica en el artículo 149 que "resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos. En su defecto, aquella que hubiere obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos".

ELECCIONES 2021: EL VOTO NULO Y EL VOTO IMPUGNADO

El voto se considera nulo cuando:

El sobre tiene boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo

La boleta está tachada, escrita o rota y no se lee el nombre y número de la agrupación política y la categoría a elegir

En el sobre hay objetos extraños

El voto será impugnado cuando: cuando las autoridades de mesa ponen en discusión la identidad de un votante que haya emitido sufragio . La Justicia Electoral es la que termina definiendo si el voto tiene validez o no.

ELECCIONES 2021: QUÉ SUCEDE CON LA ABSTENCIÓN

La abstención de voto se refiere a aquellas personas que no se presentan a votar . Un dato curioso es que las pasadas PASO fueron las elecciones con mayor nivel de abstención desde que comenzó la modalidad en el país: el porcentaje de votantes superó por poco el 67% del padrón.

Como el voto en la Argentina es obligatorio, abstenerse de presentarse ante las urnas implica una multa de entre $ 100 a $ 500 y quienes se ausenten quedarán registrados en el Registro de Infractores .

En el siguiente link, indicando el número de DNI y el distrito electoral, los votantes pueden consultar si tienen multas pendientes o si han sido infractores: infractores.padron.gob.ar.

La multa puede abonarse a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual .

La información se actualiza en la web dos días hábiles después de saldada la deuda. El monto de las sanciones integra el Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior.