El "zafarrancho" de Kicillof, charla con Laspina y chicana a Milei: las tres definiciones picantes de Melconian

Carlos Melconian, el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich si la candidata de Juntos por el Cambio llegase a ganar las elecciones de octubre, chicaneó a Javier Milei y su propuesta de dolarización.

El economista planteó que se está "perdiendo el tiempo" con la discusión entre dolarización o bimonetarismo y criticó la postura que tomó el líder de La Libertad Avanza al contestar el comunicado de 170 economistas.

"Nosotros, los que se supone que somos economistas técnicos con alguna cintura política, no debemos entrar en la rosca o la roña de la política , porque el político de profesión a veces se entiende tentado a eso. Yo no miento", alegó anoche en diálogo con LN+.

Dolarización: 170 economistas cuestionaron el plan de Milei, ¿cuál fue la dura respuesta del libertario?

Luego de que unos 170 economistas y profesores de universidades locales y extranjeras emitieran un crítico documento cuestionando la dolarización, el candidato presidencial los trató de " fracasados ".

"Me apena esto que acabo de leer de Milei. Me bancaría que me lo diga a mí porque es un mano a mano, pero con 170 tipos con los que también he discutido, pero hay tipos muy serios. Dice 170 fracasados, no puede ser" , explicó Melconian.

En este sentido, reflexionó: "Una persona que se va a sentar en el sillón de Rivadavia es un tipo que tiene que acompañar, tener empatía, contener, sacar a la gente de sus problemas. ¿Vos solo tenés razón? Esto es el límite ".

Carlos Melconian será el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich

¿Charlas con Luciano Laspina y Hernán Lacunza?

Consultado sobre los diferentes equipos económicos de Juntos por el Cambio, aseguró que no hay resquemores y que todos trabajan en conjunto.

"Los admiro mucho y los veo por la tele", indicó sobre Hernán Lacunza y Luciano Laspina, quienes también eran candidatos a ser ministro de Economía.

"No hay ningún resquemor. Me estoy sometiendo a lo que propuso la próxima presidenta. Hablé personalmente con Lacunza, amigo mío e hincha de Racing desde hace mucho. Dos veces hablé con Laspina personalmente, lo conozco, no existe salir por los diarios. Hay que seguir sumando", añadió.

La mano derecha de Melconian apuntó contra el lado B de la dolarización: "No hay magia"

El equipo económico de Patricia Bullrich

Un dardo contra Axel Kicillof por el juicio por la estatización de YPF

El presidente de la Fundación Mediterránea se refirió también al fallo adverso por el juicio por la estatización de YPF y cuestionó: "Lo primero que pensé de esto es que es otro de los temas que vamos a tener que resolver el 11 de diciembre. Yo ya lo metí en el inventario, esta canchereada, sumar los u$s 45.000 millones de problemas".

Melconian consideró que se trata de un "zafarrancho" y apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Vi el video de Kicillof hablando con soberbia, con autoridad de los que se equivocaban. De repente somos muy ampulosos y vehementes ", indicó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires calificó de "absurdo jurídico" al fallo dictado en Nueva York en favor de un fondo que pretende un resarcimiento por la expropiación de YPF.

"No corresponde pagar": la estrategia del Gobierno contra el fallo de YPF

Kicillof remarcó la "casualidad" de que la decisión se haya conocido "en plena campaña electoral" y apuntó contra los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei por oponerse a la recuperación de la empresa o proponer su privatización.

El gobernador bonaerense que durante su estadía en el Ministerio nacional oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012 criticó el resarcimiento a los fondos Burford Capital solicitado hoy por la jueza Loretta Preska, desde Nueva York.