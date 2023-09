Carlos Melconian presentó todas las ideas de su plan económico y se emocionó hasta las lágrimas

El economista Carlos Melconian, futuro ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, presentó este martes el plan integral que aplicaría junto a su equipo del IERAL de la Fundación Mediterránea en caso de una victoria de la candidata de Juntos por el Cambio.

En diálogo con el periodista Alejandro Fantino en su programa en Radio Neura, Melconian compartió durante dos horas su "propuesta diferenciadora" con las medidas que tomaría en caso de llegar al Palacio de Hacienda.

El extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri se presentó al programa con una caja roja llena de papeles bajo el brazo y, para empezar, aseguró que el plan que propone junto a su equipo de 77 profesionales "está abierto" a nuevas ideas.

De los especialistas que lo acompañan en IERAL, Melconian detalló que solo seis trabajan en una propuesta de bimonetariedad, con la cual Bullrich espera confrontar el plan de dolarización de Javier Milei, y cinco "velan por el equilibrio general".

Además, planteó tres reformas principales sobre las que giran buena parte de sus propuestas: "Estabilización macroeconómica, reformar el sector público y reformar el sector privado".

También adelantó cambios en aspectos clave como la política fiscal, la deuda pública, una reforma del Código Civil para empezar a normalizar la situación cambiaria y virar hacia el bimonetarismo y una reforma de la carta orgánica del Banco Central: sus principales puntos en detalle.

Subsidios y planes sociales: qué propone Carlos Melconian al respecto

Dado que todo el plan de Melconian gira en torno a bajar el déficit fiscal , recortando tanto la estructura estatal como las asistencias sociales que este sostiene actualmente, el economista explicó dónde recortaría primero a través de revisiones al Presupuesto 2024 área por área.

El ex Banco Nación adelantó que se precisa un recorte de estos gastos sobre el PBI de alrededor de un punto y medio "lo antes posible" e idealmente en un año y medio: "Tenemos que cortar todo lo que sea cortable", remarcó.

Respecto a los subsidios y los planes sociales que hoy suponen buena parte del gasto estatal, Melconian aseguró que quiénes necesiten estas asistencias "las van a seguir recibiendo, pero el antecedente es que la sociedad argentina hasta 2003 pagaba lo que valía", señaló.

"No va a haber subsidio para el dueño del colectivo, se lo vamos a dar al que tiene que subir y lo vamos a meter en una tarjeta con nueva tecnología", aclaró en particular sobre los subsidios al transporte público.

En cuanto a los planes sociales, Melconian señaló que está a favor de estos, pero que es necesario "eficientizar" estas, quitar a los intermediarios como las organizaciones sociales y que estos sean "algo temporario".

Empleo público y privatizaciones: el plan que analiza IERAL

Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de privatizar empresas públicas tales como YPF o Aerolíneas Argentinas, Carlos Melconian remarcó que "no están pensando" en estas estrategias por lo pronto.

Y se enfocó en la petrolera en particular: "No estamos pensando en una privatización de YPF en el contexto actual, porque tiene un rol específico en el segmento energético, pero no puede ser que el de relaciones públicas sea de La Cámpora y maneje la compañía", criticó.

Respecto al empleo público en general, advirtió que habrá una "normalización" de este en la que "por lo menos de entrada, no se reponga lo que se va, y que después pueda crecer en armonía con el gasto público". En esta línea, enfatizó: "No vamos a rajar a nadie que esté cumpliendo su tarea como corresponde".

Para explicar su punto, repasó: "Hay 22 millones de personas en condiciones de trabajar, la población económicamente activa, 2 millones de desempleados y 20 millones empelados, pero cuando mirás el privado formal son solo 6 millones. Hay 3 y medio en el empleo público; y privado informal 7 millones y medio".

Es por esto que Melconian plantea modificaciones laborales en el sector privado para flexibilizar las condiciones de contratación dado que, según su percepción, "los pibes no quieren ser formales hoy".

"No quieren tener sindicato, quieren tener libertad y como son pendejos y tienen salud les chupa un huevo (sic.) la obra social, y como le faltan 40 años para jubilarse, les chupa un huevo (sic.) la jubilación", polemizó

Y, al respecto, cerró: "Esa modalidad de trabajo se está instalando en el mundo y el privado está deseoso de tomarla".

Al final de su presentación, Melconian incluso se mostró emocionado hasta las lágrimas por la actualidad que vive la Argentina y se refirió a los jóvenes que dejan el país: "Me daría mucha bronca tener que tirar todo esto a la mierda (sic.). Ya tengo los huevos al plato (sic.) de los jóvenes que se van".

Y concluyó: "Hay que decirle a los pendejos que esto tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo y me quedo en Miami".