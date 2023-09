"No corresponde pagar": la estrategia del Gobierno contra el fallo de YPF

El Gobierno apelará la sentencia de la jueza de primera instancia de Nueva York Loretta Preska que determinó el viernes que el Estado nacional de la Argentina deberá pagar unos 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital por la estatización de YPF en 2012 .

Mientras en la oposición de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza brotaron las críticas hacia Axel Kicillof -el cerebro de la expropiación y actual gobernador de Buenos Aires en pugna por la reelección-, el oficialismo se abroqueló y asegura que no corresponde pagar más por aquella operación .

El fallo puso punto y aparte a un caso que lleva más de 8 años en los tribunales de los Estados Unidos. El siguiente rumbo que puede tomar es la Corte de Apelaciones de Nueva York y la Corte Suprema de Justicia, aunque las perspectivas son sombrías.

La jueza Loretta Preska aplicó la máxima sanción posible contra la Argentina

Previamente, los jueces estadounidenses habían dictaminado que la estatización de YPF se debería juzgar en ese país, pues la empresa continúa teniendo la figura legal de una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa (New York Stock Exchange, NYSE, de Wall Street), con el 49% de sus acciones en manos del sector privado. En el medio del proceso de apelaciones, correrán intereses por cerca de u$s 1500 millones por año .

La historia de Burford Capital con YPF

Preska decidió que el estatuto de YPF tiene mayor valor que una ley del Congreso Nacional de la Argentina y que el Estado, al adquirir más del 15% de las acciones que tenía Repsol -por las que se pagaron con bonos u$s 5000 millones más intereses-, debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los propietarios.

Pablo González, presidente de YPF

Al determinar que la fecha de estatización fue el 16 de abril de 2012 y que la tasa de interés aplicable es del 8% anual, elevó el costo a u$s 16.000 millones a pagarle a Burford; el mínimo posible era de u$s 4900 millones , si se fijaba la referencia en el 3 de mayo y con una tasa del 0%.



El grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a YPF sin un aporte de capital; pagaría la deuda con los bancos mediante el giro de las ganancias de la petrolera, hasta que se cortó el mecanismo y fue a la quiebra

El bufete Burford Capital compró en 2015 por unos u$s 15 millones los derechos de litigio al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que había ingresado en 2008 a YPF mediante créditos sindicados con bancos del exterior, que fue repagando con el giro de ganancias de la petrolera . El mecanismo se cortó cuando Petersen no pudo sacar más utilidades y fue a la quiebra.



" No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es Burford ", argumentó Pablo González, actual presidente de YPF. La empresa fue excluida meses atrás de cualquier daño, por lo que no se podrán embargar sus activos como garantía .