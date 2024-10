El sorpresivo consejo de Juan Carlos De Pablo sobre Milei y el dólar: "No le dé pelota"

Juan Carlos de Pablo, el economista preferido de Javier Milei, evaluó las últimas medidas económicas del Gobierno e insistió con su recomendación de no tomar decisiones pensando en la posibilidad de un inminente salto devaluatorio.

"Le digo a la gente que no le dé pelota a mis colegas, no tomen decisiones pensando en que va a haber un salto devaluatorio. Este Gobierno no quiere que en septiembre la tasa de devaluación sea del 20% y vuele todo por el aire. Si vos vieras que el BCRA está vendiendo 300 millones de dólares por día durante toda una semana, ahí sí hay que preocuparse", apuntó.

Entrevistado en un evento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, De Pablo destacó además la "notable recuperación del peso en su poder adquisitivo".

"Esto pasa porque Argentina se volvió medianamente creíble, los fondos que antes de iban para afuera se quedan o van volviendo ", afirmó.



Esta credibilidad, cree De Pablo, es vital al momento de que se generen nuevas inversiones. En ese sentido, pidió mirar más hacia adentro del país y no tanto en inversores extranjeros.

"Las inversiones que vienen al sistema financiero no me entusiasman para nada. Pero respecto a las inversiones para sectores estratégicos, el grueso las hacemos los argentinos, no los extranjeros, ellos tendrán más publicidad, pero el grueso sale de acá", indicó.

Cuándo llega el repunte económico según De Pablo

Al hablar del posible repunte económico, el economista se mostró prudente y evitó poner fechas, aunque destacó que los indicadores de julio y agosto comienzan a mostrar indicios positivos.

"Hay que estar preparado para cuando venga lo bueno, eso es muy importante. Pero hay que cambiar la perspectiva, no hay túnel, no hay llegada, no hay nada. Esto es absolutamente fluido. Ni Milei ni el equipo económico saben qué van a hacer. ¿De dónde hay que agarrarse? Tenemos un presidente determinado a mantener el equilibrio fiscal, que sabe que si afloja ahí vuela por el aire, esa es la base decisoria", resaltó.

En ese sentido, y como consejo a empresarios y comerciantes, agregó: "Vos tenés que tener la planta lista para que todo repunte, en el comercio lo mismo, no podés tener los estantes vacíos, te la tenés que jugar ".

Sin embargo, De Pablo advirtió que hay latentes cuestiones estructurales que pueden cambiar los planes de un momento al otro, una situación que se ha repetido en varias oportunidades a lo largo de la historia del país.

"Las oportunidades de negocio están a merced de las autoridades de turno, esa es una constante en Argentina. Yo no puedo descartar que Cristina Fernández de Kirchner sea presidenta en 2027. Argentina es un país incierto, es el país de la exageración", concluyó.