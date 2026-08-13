La consultora CPA Ferrere sostiene que la economía uruguaya crecerá sólo 1% en 2026, casi la mitad de lo que proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que estima una expansión del 1,6%.

La economía uruguaya creció 1,8% en 2025, y experimentó un comportamiento opuesto a lo que se observó en el sector de consumo masivo que creció 5% frente a 2024, según los datos la proveedora de soluciones de POS y cajas para comercios Scanntech.

“Matemáticamente no tenemos chance” de cumplir con la meta oficial, sostuvo el socio de la consultora, Alfonso Capurro, durante su exposición en el evento llamado Retail 2026.

Capurro dijo que el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se explica por varios factores climáticos, sequías e inundaciones, que golpearon al sector primario, con una caída de 3,7% en el primer cuatrimestre del año.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 1,3% en abril, en parte por el impacto de la sequía en los cultivos de verano, y acumuló una baja de 0,1% entre enero y mayo.

Para la consultora CPA Ferrere ese comportamiento anticipa una contracción del PIB de 1% desestacionalizado en el segundo cuatrimestre.

La economía uruguaya había crecido 0,9% interanual en el primer trimestre del año, después de expandirse 1,8% en 2025.

Algunas señales

A pesar de la previsión de bajo crecimiento, el consumo privado se mantuvo como el principal motor de la demanda, impulsado por la venta de vehículos, bienes y compras por franquicias.

Capurro señaló que se espera un efecto de adelanto de consumo por los cambios en el Imesi a vehículos eléctricos, aunque también advirtió una leve caída vinculada a la aplicación del IVA a las compras web del exterior, con excepción de EEUU.

En el plano laboral, el economista destacó que entre enero y junio se crearon 10 mil puestos de trabajo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

“Si seguimos a este ritmo, vamos a cerrar el año más o menos creando 20 mil puestos de trabajo”, dijo el economista, pero advirtió que la próxima ronda de negociación colectiva de 2027 genera incertidumbre para el mercado laboral.

Un panorama fiscal “complicado”

Por otra parte, Capurro calificó como “complicado” el escenario fiscal del país, con un déficit global que se ubicó en 3,7% del PIB en los 12 meses cerrados a junio.

Para contrarrestar esta situación, el gobierno planteó un programa de tres pilares para reducir el nivel de deuda: un crecimiento económico promedio de 2,4% anual, una recaudación superior a los 750 millones de dólares por el Impuesto Mínimo Global, acompañada por el plan de eficiencia de la Dirección General Impositiva (DGI), y rendiciones de cuentas sin gasto adicional hasta el final del período.

“Nosotros creemos que este programa fiscal no se va a cumplir”, afirmó Capurro, quien dijo que es “muy poco probable” que las próximas rendiciones de cuentas mantengan el gasto cero.