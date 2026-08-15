Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, expresó su preocupación sobre el rumbo económico de Estados Unidos, advirtiendo que el país avanza rápidamente hacia una crisis financiera y una posible quiebra nacional. En esta línea, insta a las autoridades norteamericanas a implementar medidas fiscales como parte de la estrategia del progreso.

La declaración del magnate se produce en medio de un aumento en las inquietudes por el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento nacional, destacando la importancia de implementar políticas fiscales responsables para prevenir un colapso económico.

Las predicciones de Elon Musk sobre la economía de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Fuente: AFP Allison Robbert

Checa los detalles de esta predicción, a pocos días de la asunción al gobierno de Donald Trump. Su comentario encendió las alertas a nivel internacional.

¿Qué opina Elon Musk sobre la economía de Estados Unidos?

Elon Musk mostró su preocupación por el creciente déficit presupuestario y la deuda pública de USA, que, según los últimos informes, alcanzó niveles críticos que podrían poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Si se llegara a una situación de insolvencia, las repercusiones serían graves, incluyendo un aumento significativo del desempleo, inflación descontrolada y una pérdida generalizada de confianza en los mercados financieros.

El empresario hizo un llamado a revisar las políticas fiscales para evitar este panorama. Su advertencia generó un intenso debate entre economistas y líderes políticos. Mientras algunos coinciden en la necesidad de reformas urgentes, otros sostienen que la economía estadounidense cuenta con herramientas para afrontar estos retos sin mayores contratiempos.

¿Cuál será el plan económico de Estados Unidos?

Como parte de las soluciones económicas en USA, Musk propone modernizar la gestión fiscal mediante tecnologías avanzadas y digitalización, lo que permitiría reducir gastos superfluos. También sugiere una revisión integral de las políticas de gasto público y una optimización de los procesos administrativos para garantizar mayor eficiencia gubernamental.

¿Cuándo asume Donald Trump en 2025?

La ceremonia presidencial representa uno de los acontecimientos más icónicos y trascendentes dentro del panorama político del país. Cada cuatro años, el presidente electo asume oficialmente sus funciones el 20 de enero, en un acto que combina tradiciones históricas con elementos contemporáneos.

Esta ceremonia, que tiene lugar en el Capitolio en Washington D.C., convoca a destacados líderes políticos, legisladores, jueces de la Corte Suprema y ciudadanos de todo el país. En 2025, la atención estará centrada en el retorno de Donald Trump al cargo, esta vez como el 47° presidente de USA.