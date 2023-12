El proyecto que se presentó en la Legislatura bonaerense que desafía a Bullrich

Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, está tu protocolo.



El que corta no cobra, que no cobren los ladrones de EDESUR y EDENOR entonces.



Esta vez, nosotros no convocamos, pero vamos a defender el derecho inalienable a la disidencia y las garantías sociales de los artículos... pic.twitter.com/Jj58LxifnP