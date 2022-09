El otro Macri: la estrategia de Jorge para ganar la Ciudad y el rol de su primo Mauricio

En 2011 se produjo un hecho electoral notable. El PRO, un partido nuevo que era peronista-radical -tampoco vecinalista-, ganó en un distrito del Conurbano, desplazando a un caudillo que parecía imbatible. Jorge Macri venía desde 2006 avanzando en la provincia de Buenos Aires, donde llegó en 2009 a la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados bonaerense.

En 2015 reeligió e incluso revalidó cuatro años después, a pesar de la derrota de la coalición a nivel nacional y en la Provincia. Pero después de las legislativas, dos años más tarde, aceptó una oferta de Horacio Rodríguez Larreta y asumió como ministro de Gobierno en la Ciudad con una intención clara: competir para ganar la candidatura porteña.

Con 57 años, y tres hijos de 24, 22 y 18, ya le puso fecha a su casamiento con Belén Ludueña, una periodista con la que volvió a embarcarse "en un proyecto de vida". Y ya cuenta con la venia de Mauricio Macri quien expresó públicamente que su primo hermano garantiza, en la Ciudad, la "continuidad con cambio", lo cual agradece. Ante la pregunta de si es 'halcón' o 'paloma', contesta que "depende de cada caso", destacando su pragmatismo pero también la importancia de la integración de Juntos por el Cambio en la gestión.

Soledad Acuña promete recuperar el feriado del viernes en las escuelas de CABA: "Digamos basta"

Interna PRO: Larreta debate con su círculo cómo lidiar con el creciente 'fenómeno Bullrich'

- Mauricio Macri dijo en un reportaje que dio en el canal de noticias LN+ que en la Ciudad de Buenos Aires tiene que haber "continuidad con cambio" y lo mencionó a usted como el adecuado para ese tiempo. No suena un desafío sencillo. ¿Cómo piensa lograrlo?

- Primero quiero agradecerle a Mauricio, fundador del espacio y por dos períodos Jefe de Gobierno que tenga esas palabras. Y también a Horacio (Rodríguez Larreta) porque fue quien me trajo a esta función y me dio esa oportunidad. Siento que son varias cosas que me dan solidez para encarar esa "continuidad con cambio", una garantía de que lo que está bien, se continúe. Porque la gente está convencida de que hay que cuidarlo. Además, hay que ir por más. Me tocó superarme a mí mismo como intendente y siempre es un desafío aceptar que la población no vive de los éxitos del pasado, sino que pide cosas nuevas.

- ¿Cuáles serían esas cosas nuevas?

- Son muchas cosas que ya estamos encarando, no soy alguien que está esperando a ver si me toca y que se guarda las ideas. Superar buenas gestiones no es fácil, pero cuando hay buenos equipos, como en el caso del que gobierna la Ciudad y voluntad de analizar el nuevo contexto, la gente espera que mejoremos. Porque valora lo que tenemos y está cansada de que se rompa lo que está bien también pero también quiere una superación.

Jorge Macri frente al Centro Cultural Recoleta

- ¿Por dónde iría esa superación?



- Por algo que ya empezamos pero seguramente profundizaremos en un futuro que es el vínculo de la Ciudad con la costa, con el agua, algo que pude realizar en Vicente López. O en materia de seguridad, como los "puntos seguros", una especie de botones de alerta que están en el espacio público.

- Hay temas pendientes que se reclaman como el de los cortes de calle por protestas...

- Sí, eso va a hacer muy fácil de manejarlo con un equipo nacional. Como creo que vamos a recuperar la Presidencia, ese trabajo que vamos a hacer Nación-Ciudad, incluirá un esfuerzo coordinado de ambas jurisdicciones para garantizar el orden, la tranquilidad a la gente.

Superar buenas gestiones no es fácil, pero cuando hay buenos equipos, como en el caso del que gobierna la Ciudad y voluntad de analizar el nuevo contexto, la gente espera que mejoremos



- O sea, está alineado en el proyecto Larreta Presidente...

- Estoy alineado en que seamos gobierno de nuevo. Horacio está haciendo un gran esfuerzo y yo soy parte de su equipo en la Ciudad, pero no desconozco que tenemos muchas figuras, como pueden ser Patricia (Bullrich), María Eugenia (Vidal) y el rol de Mauricio es muy importante.

- ¿Macri quiere ser presidente?

- No lo veo enfocado en eso, lo veo más en una actitud de mentor.

- ¿Lo habló con él?

- Sí, y lo digo con total naturalidad y tranquilidad porque es la manera en que lo dice él. "Yo quiero asegurarme que sostengamos la unidad y que ustedes crezcan, y que si llegamos, tengamos claro para qué lo hacemos. No es solamente llegar". Es lo que me dijo a mí y a toda la mesa del PRO.

Jorge Macri con El Cronista



- Usted es uno de los fundadores del PRO...

- Sí. El PRO es una verdadera hazaña. Se creó hace 20 años, logró los objetivos electorales más importantes, sigue creciendo en todo el país. Ningún otro partido logró algo así desde 1983, donde los terceros partidos fracasaron. En el PRO hay una estructura política, un método de gobierno, una manera de buscar ganarle al peronismo, que son innegables. Hasta acá, todo indicaría que el próximo presidente vendría del PRO, porque son los candidatos que mejor miden. Por lo menos, hoy.

-¿Será esa la razón porque la disputa de poder interno en el PRO es tan fuerte?

- Se pueden tener dos tipos de problemas en un espacio político, y los dos te plantean conflictos. Uno es la ausencia de candidatos. El otro es exceso de candidatos. En este último caso se trata de un problema de virtud, tenés que ordenarlo, pero tenés con qué hacerlo. Creo que el desafío no solo del PRO sino de Juntos por el Cambio es encontrar mecanismos para dirimir en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, las aspiraciones sin perder la unidad. Yo confío en que lo vamos a hacer porque tenemos una gran conciencia del momento histórico que está viviendo la Argentina. Hay que tener firmeza, decisión, creatividad, una cierta cuota de valentía, en el sentido de animarte a competir. Tengo confianza en que lo vamos a lograr. Nos mantuvimos unidos después de perder.

Estoy alineado en que seamos gobierno de nuevo. Horacio está haciendo un gran esfuerzo y yo soy parte de su equipo en la Ciudad, pero no desconozco que tenemos muchas figuras y el rol de Mauricio es muy importante.



- La disputa Patricia-Horacio es difícil, ¿no?

- Lo vamos a resolver. Tengo confianza. Encontrar una sintonía sana entre el "yo" y el "nosotros", pero vamos a encontrarle la vuelta. En ese sentido, creo que Mauricio tiene un rol importante para ayudar a conducir ese camino.

- A veces se lo escucha demasiado crítico con Rodríguez Larreta...

- Me parece que es crítico con todos. Es exigente. Todos los que conocemos a Mauricio sabemos que el suyo es un liderazgo exigente, no es fácil. Te levanta la vara todo el tiempo. Siempre hay un 'pero'. "Estoy muy contento con esto que hiciste, pero....". Es su manera de conducir.

- Cuando acordó su incorporación al equipo de Ciudad, ¿se explicitó con el Jefe de Gobierno tu candidatura?

- Con Horacio hablamos siempre todo. Mi pregunta fue si había compromiso o había hablado con alguien para gobernar la Ciudad y me dijo que no. No necesito más definición que eso. Después depende del trabajo de cada uno.

- ¿Cómo se va a tomar la decisión sobre quién será el candidato en la Ciudad? El senador Martín Lousteau y la ministra de Educación, Soledad Acuña, ya expresaron su vocación...

- Dependerá de la gente, va a haber competencia. Así como Horacio plantea su buena relación con Martín (Lousteau) y con la UCR, porque no hay que olvidar que el Gobierno de la Ciudad está integrado por todas las fuerzas de Juntos por el Cambio, también Horacio ha dicho que va a apoyar un candidato del PRO. Lo que habrá es una sana competencia. Y está muy bien.

Todos los que conocemos a Mauricio sabemos que el suyo es un liderazgo exigente, no es fácil. Te levanta la vara todo el tiempo. Siempre hay un 'pero'. "Estoy muy contento con esto que hiciste, pero....". Es su manera de conducir.



- ¿En cuanto a la integración, sucede lo mismo en otros distritos que están gobernados por la UCR?

- No, la integración que hay aquí no está en ningún gran distrito que yo conozca. Tal vez en Pergamino o en Mar del Plata, pero no mucho más. Igual eso no quita que no vayamos a competir. Luego de eso, volverá a haber un gobierno integrado, porque hay que armar el mejor equipo posible, que no está solo en tu propio espacio.

Juntos por el Cambio piensa en unas PASO alternativas si el Gobierno las cancela



- ¿Qué pasa con su lugar de residencia? Hay un cuestionamiento a su candidatura nacida en fuentes porteñas de Juntos por el Cambio que hacen hincapié en el artículo 97 de la constitucional de la Ciudad de Buenos Aires, que exige cinco años de residencia en el distrito para poder postularse...



- Estoy muy tranquilo con ese tema porque cumplo sobradamente con los requisitos necesarios para ser Jefe de Gobierno de CABA. Desde diciembre de 2015 que tengo acreditada una residencia en la Ciudad por mi actividad como presidente del Grupo Provincia, donde tenía oficina en el microcentro, lo que me llevó a tener domicilio en un departamento en el barrio de Recoleta. Sumado a esto, que está acreditado, figuro en el padrón electoral de la Ciudad.

- ¿Qué va a pasar a escala nacional? Si continúan las PASO, ¿cómo se van a dirimir las candidaturas? Porque hasta ahora cada partido presentó un candidato.

- Supongo que tendrá que ser distinto en esta oportunidad, porque tanto en el PRO como en la UCR hay más de un candidato.

- ¿Y si no hay PASO?

- Tendremos que acordar un mecanismo para competir con una primaria abierta. Vamos a encontrar la manera. No me gustan que cambien las reglas a esta altura. Si les preocupa el Presupuesto, que aprueben la boleta única, que significará un gran ahorro, además de que es un sistema más transparente. Pero si no, encontraremos el mecanismo.

- ¿Hay riesgos de ruptura?

- Hay tensión, se dobla pero no se rompe. Estamos en un momento muy difícil, la gente está muy mal. No hay reunión de vecinos que yo tenga que no termine con uno o dos de ellos llorando. Por eso me gusta cómo se buscan resolver muchas de nuestras discusiones. Llevar nuestras diferencias diferencias internas hacia lo público, es una falta de respeto a la gente.

- Ultima pregunta: ¿usted es 'halcón' o 'paloma'?

- Depende de los temas. A veces hay que tener la capacidad de dialogar, y otras veces hay que ser muy firme para entender que hay que poner límites.