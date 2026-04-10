El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto que prioriza la atención médica a los porteños por sobre los bonaerenses y extranjeros en todos los servicios que da la Ciudad. Macri compartió un mensaje a través de su cuenta de X donde habló sobre el decreto N°142-26 que amplía la Prioridad Porteña. El jefe de Gobierno de la Ciudad compartió un mensaje este viernes al mediodía con el adjunto del decreto firmado. “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, introdujo. Luego, remató: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio. Esto también es ordenar y cuidar". Según el Artículo 2°, la prioridad implicara la asignación preferente de turnos, cupos, prestaciones o modalidades de atención o acceso equivalentes, de conformidad con las características de cada servicio y lo que establezca la Autoridad de Aplicación. Es decir, los porteños tendrán prioridad frente a extranjeros o personas con domicilio en otras jurisdicciones en las dependencias de la administración pública porteña. Cabe destacar que esta medida profundiza la decisión tomada en marzo del 2025 cuando se implementó la prioridad de atención para los vecinos en los hospitales públicos. Ahora, esa decisión llegará a todos los servicios que brinda el Estado local como reconocimiento a los que habitan y tributan en la Ciudad. Otro punto a aclarar es que el sistema de preferencia no tendrá validez en casos de urgencias o emergencias sanitarias, donde la atención debe ser inmediata sin distinción de domicilio.