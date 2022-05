Mauricio Macri quiere a otro Macri para gobernar la Ciudad

En Uspallata, sede del Gobierno porteño, aseguran que no hay ningún pacto entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para nominar a Jorge Macri como candidato a gobernar la Ciudad a partir de 2023. Incluso explican que la posibilidad de que el intendente (en uso de licencia) de Vicente López sea el sucesor de Larreta no estaba ni siquiera en los planes del primo del ex presidente. "Nunca quiso ir a CABA", aseguran a El Cronista.

Dicen que puede haber "un acuerdo tácito", pero de lo que ya no quedan dudas es de que Macri tiene una preferencia, tal como lo expresó hoy a través de las redes sociales. "Hoy almorcé con Jorge. Charlamos sobre la delicada situación política y económica que estamos viviendo en la Argentina. Como yo, Jorge está muy preocupado. Es pesimista en el corto plazo pero optimista de todo lo que podemos hacer. Lo ví con fortaleza y entusiasmado con la Ciudad", posteó Macri.

"Me lanzó", se entusiasmó su primo cuando le contaron lo que ya estaba en Instagram, quien suele repetir entre los suyos que "salir de mi zona de confort era solo para reemplazar el rol de Diego Santilli, hoy diputado nacional y precandidato a gobernar la Provincia, en su rol de vocero político, y ahora sí veo que tengo una oportunidad de posicionarme para la CABA".

Muy activo, Rodríguez Larreta tuvo un 25 de mayo con fuerte tono de campaña



Cerca del actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuentan que "lo que más le preocupa a Mauricio es que 20 años de trabajo político caigan en la nada si el PRO pierde la gestión porteña". Y están convencidos de que Rodríguez Larreta "no tiene compromiso con Martín Lousteau ni con nadie en la Ciudad (se habla de Fernán Quirós), tampoco con nosotros, así que vamos a ir a pelear nuestra postulación en las PASO, como corresponde a una coalición democrática".

En efecto, el Jefe de Gobierno porteño compartió la primera fila del Tédeum con Jorge Macri, un lugar que podría haberle dado a cualquier otro funcionario o ministro. Pero, luego, corrió hacia Parque Norte para acompañar al senador Lousteau en el Locro Patrio que hizo ante 5000 dirigentes y militantes radicales de la Ciudad, un distrito que la UCR quiere recuperar, ya que no volvió a gobernarla desde el paso de Fernando De la Rúa.

Se trata de una obsesión de la UCR porteña, que está conducida por Evolución, un grupo de dirigentes que tiene a Emiliano Yacobitti como armador central, y referenciado en dirigentes de todo el país, incluyendo Córdoba (Rodrigo De Loredo), Santa Fe (Marcelo Pullaro) y Neuquén (Pablo Servi) y Buenos Aires (Martín Tetaz, que entró a Diputados por CABA podría ir a trabajar a esa provincia), entre otras avanzadas territoriales.

Por lo que trascendió, el almuerzo entre Mauricio y Jorge Macri se realizó en Pepino, la hamburguesería de Martínez, cerca de las oficinas del ex presidente. Ocuparon una mesa afuera, al sol, y "fue mucha gente a saludarlos y a sacarse selfies, todos con la mejor onda", según comentaron.

También trascendió que Jorge, todavía presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, tiene vía libre en la Ciudad para avanzar en los temas y posicionarse en los medios, e incluso para hacer recorridas por los barrios, un plan que arrancó el 24 de febrero con Palermo y continuó durante estos meses. Mañana, por ejemplo, ya tiene organizada una visita a Colegiales.