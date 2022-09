Interna PRO: Larreta debate con su círculo cómo lidiar con el creciente 'fenómeno Bullrich'

¿Qué vamos a hacer con Patricia Bullrich ? ¿Dónde la ponemos? ¿Con quién negociamos? ¿Cómo lo hacemos? Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que planifica sus pasos con paciencia, evitando sorpresas y poniendo a sus equipos a nadar en una misma dirección, no oculta su inquietud entre los suyos.

Nunca antes, como ahora, el jefe de Gobierno porteño y aspirante a la Presidencia en 2023 se vio envuelto en semejante confusión política, con una competencia interna que no había imaginado y a la que desestimó apenas Mauricio Macri impulsó a la ex ministra de Seguridad como presidenta del PRO.

Durante meses, creyó que Bullrich despertaba el interés "de lo nuevo", los candidatos que irrumpen sin aparato político y tienen licencia para decirle a la opinión pública lo que quieren escuchar, porque nadie les pide garantía de eficiencia.

Más tarde, cuando vio que el fenómeno no se desinflaba (finalmente había estado a cargo de Seguridad con gran respaldo del electorado de Juntos por el Cambio), se convenció de que apenas representaría a los sectores más fanáticos del PRO, una minoría que rápidamente se cansaría de seguirla. Al perder influencia, encontraría la manera de negociar con ella.

Pero el 'fenómeno Bullrich', lejos de perder relevancia, se fue instalando para constituirse en parte inescindible del paisaje opositor. Y nada haría pensar que ella o sus adherentes vayan a desanimarse en el corto plazo.

Además, Rodríguez Larreta no puede dar cauce a la gran cantidad de dirigentes del PRO en todo el país y ya tiene un staff propio. 'Pato', en cambio, va con su ambulancia recogiendo heridos, aseguran, incorporando a su equipo destacadas figuras del PRO que no encontraron espacio en el larretismo.

Allí hacen pie desde el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo hasta el diputado Luciano Laspina, pasando por los diputados Laura Rodríguez Machado y Sebastián García de Luca o los ex diputados Paula Bertol, Eduardo Amadeo, Cornelia Schmidt-Lierman o la ex titular del ENACOM Silvana Giudice. Son decenas y decenas los referentes que pudo captar. La llegada de Emilio Monzó al equipo de Bullrich sería el próximo batacazo.

¿Cómo seguirá esta dura competencia por lo que -cada día más- se parece mucho a una pelea por la Presidencia de la Nación, ya que las encuestas dan ganadora en las elecciones a la coalición opositora (por lo menos, hoy)? Nadie puede saberlo.

Bullrich insiste en que debe haber unas PASO amplias entre todos los candidatos a presidente del espacio, pero Larreta se niega y quiere que el PRO lleve un solo nombre a la competencia. ¿Qué dice Macri al respecto? Hasta ahora, nada. Es más, nadie puede asegurar si el ex Presidente tendrá aspiraciones presidenciales o no.

Larreta suele apostar al paso del tiempo, trabajar con la tranquilidad de quien mira el largo plazo bajo una visión estratégica. Pero ahora está enojado. Es que no puede creer todavía que su propia socia partidaria lo haya criticado duramente por el manejo de la Policía de la Ciudad en los episodios de Juncal y Uruguay. Macri, como se recordará, respaldó inmediatamente el accionar del Gobierno porteño. Pero con ambos almorzando en Happening solo intervino para decir "es algo que Patricia planteó siempre".

El círculo rojo le pregunta a Larreta, en forma insistente cómo va a resolver ese intríngulis. Pero él no tiene -todavía- respuesta. La otra consulta, en cambio, parece que la tendría más clara. Por lo menos, es lo que dice: "Mauricio no será candidato", le aseguró a un importante empresario la semana pasada. ¿Será así?